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Минздрав: Гаану оказывается вся необходимая помощь
17.07.2017 21:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Солисту рок-группы Depeche Mode Дэйву Гаану белорусскими медиками оказывается вся необходимая помощь, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
© Sputnik Владимир Астапкович
Концерт популярной британской группы должен был состояться в понедельник вечером в Минске, однако был отменен за час до начала:
Как сообщили вечером в Минздраве, Гаану оказывается вся необходимая помощь врачами столичной клиники, однако подробности его госпитализации назвать в ведомстве не могут — это личная информация.
Организаторы концерта Depeche Mode призвали поклонников группы не выбрасывать билеты. Сейчас ведутся переговоры о переносе выступления группы на другую дату. В противном случае обладатели билетов смогут вернуть себе деньги.
Сам же концерт, по словам организаторов из компании "Атом Энтертеймент", застрахован не был, поэтому для них из-за внезапной болезни солиста группы возможны большие убытки.
Группа Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.
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Министерство подтвердило факт попадания солиста группы Depeche Mode в столичную больницу.
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