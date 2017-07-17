Минздрав: Гаану оказывается вся необходимая помощь

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Солисту рок-группы Depeche Mode Дэйву Гаану белорусскими медиками оказывается вся необходимая помощь, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.



© Sputnik Владимир Астапкович Минские поклонники желают солисту Depeche Mode выздоровления

Концерт популярной британской группы должен был состояться в понедельник вечером в Минске, однако был отменен за час до начала: солист был госпитализирован из-за проблем с пищеварением .

Как сообщили вечером в Минздраве, Гаану оказывается вся необходимая помощь врачами столичной клиники, однако подробности его госпитализации назвать в ведомстве не могут — это личная информация.

Организаторы концерта Depeche Mode призвали поклонников группы не выбрасывать билеты. Сейчас ведутся переговоры о переносе выступления группы на другую дату. В противном случае обладатели билетов смогут вернуть себе деньги.

Сам же концерт, по словам организаторов из компании "Атом Энтертеймент", застрахован не был, поэтому для них из-за внезапной болезни солиста группы возможны большие убытки.

Группа Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.

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