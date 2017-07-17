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Храмовую гору открыли в Иерусалиме для туристов

17.07.2017 21:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Храмовая гора снова открыта для туристов в Иерусалиме спустя три дня после расстрела полицейских в этом районе города.

Храмовую гору открыли в Иерусалиме для туристов
© REUTERS Ammar Awad
Израильские арабы расстреляли полицейских в Иерусалиме

В настоящее время ситуация в историческом центре Иерусалима спокойна, несмотря на то что многие мусульмане, которых стали пускать на Храмовую гору еще в воскресенье, выражают недовольство новыми мерами безопасности. Самая заметная из них – установка металлодетекторов у входов на территорию святыни.

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была в пятницу использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по беспрецедентному для последних лет решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.

Стремясь избежать повторения трагедии, полиция установила у входов на территорию святыни металлодетекторы, через рамки которых теперь обязаны проходить все посетители.

В воскресенье руководители "Вакфа", мусульманской администрации Храмовой горы, объявили о несогласии с новыми мерами безопасности и призвали своих сторонников не подчиняться им. Их поддержали палестинские власти, которые потребовали от Израиля вернуться к прежним порядкам. Тем не менее, по оценкам полиции, среди посетителей Храмовой горы — уже "сотни" последователей ислама.

Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором крупномасштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не раз заверял, что меры безопасности на Храмовой горе не приведут к изменению статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением "Вакфа", там могут молиться только мусульмане, а представителям других конфессий, в том числе последователям иудаизма, разрешено свободно ее посещать.

 
Теги: Минск
 
 
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Стремясь избежать повторения трагедии, полиция установила у входов на территорию святыни металлодетекторы, через рамки которых теперь обязаны проходить все...

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