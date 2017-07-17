Доброе утро!

Кратко о погоде: перетерпели. На этой неделе будет тепло, где-то даже жарко, порой совсем чуть-чуть дождливо — но в целом очень даже лето.

ВАЖНОЕ

Вчера в «Минск-Арене» должен был пройти концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до начала мероприятия по громкой связи зрителям объявили, что концерта не будет . Причина отмены — болезнь солиста Дэйва Гаана. Вот немного подробностей произошедшего : оказывается, концерт стоил миллион долларов — и не был застрахован. Некоторые фанаты потратили бешеные деньги, чтобы попасть на концерт : например, Ася приехала из Хабаровска — мечта уже обошлась ей в две тысячи долларов. Сейчас организаторы рассматривают вариант переноса концерта и просят поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.





Вы не забыли, что скоро Беларусь должна превратиться в ИТ-страну ? Проект декрета, который и сотворит это волшебство, уже подготовлен и проходит согласование в государственных органах. Вот вам 9 интересных фактов о самом многообещающем документе в сфере бизнеса за последнее время.

Белстат оценил объем ВВП за этот год — и вы знаете, растем ! Пока на один процент, к концу года должны на 1,7% по прогнозам наших экономистов (или упасть на 1,5% — по прогнозам зарубежных).

Все, что вы хотели знать об учениях «Запад-2017» , но боялись спросить: министр обороны Беларуси Андрей Равков рассказал, где они пройдут, сколько военнослужащих и техники будут участвовать.

В стране приключился небольшой дипломатический скандал: посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за показа в кинотеатрах перед сеансами трейлера нового российского фильма «Крым». Наши прокатчики уверяют, что это не их идея .

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Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле. Обязательно прочтите о Центральном парке Нью-Йорка , куда вложены 500 млрд долларов, и где типичный нью-йоркский «зожник» начинает свое утро.





А вот здесь вы узнаете, почему депутат Анна Конопацкая уверена, что декрет о тунеядстве нужно отменить : «Чем дальше в лес, как говорится, тем больше дров. И это игра с огнем».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если интересуетесь экономикой и судьбой сотен тысяч людей, в ней задействованных, обязательно прочтите о несладкой судьбе наших стеклозаводов. Вот здесь объясняем , почему они оказались на дне и при чем здесь Россия.

Все знают о литовском Друскининкае, который находится почти на границе с Беларусью, и из которого сделали престижный спа-курорт. А ведь у нас есть местечки не хуже! Мы побывали в агрогородке Поречье, где добывают уникальную в Беларуси минеральную воду — такую же, как в Друскининкае. Прикинули, сможет ли он когда-нибудь тоже стать туристическим центром.

Пока в Беларуси поет «Славянский базар», между Минском и Витебском курсирует «Славянский экспресс». В воскресенье мы прокатились на фестивальном поезде и пообщались с пассажирами . Дату выбрали неслучайно — в тот день в амфитеатре был концерт Стаса Михайлова. Кстати, побывали и на концерте , и поняли, что все эти толпы женщин за своего любимца пойдут хоть в огонь, хоть в воду.





Родители, эта новость для вас: рассказываем, какие траты предстоят на сбор детей в школу . Крепитесь и копите.

Все новости понедельника, 17 июля

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Кстати. Если вы это они — будет полезно. Если вы не они, но мечтали бы ими стать, — будет как минимум интересно. В общем, сегодня расскажем, на каких условиях банки обслуживают богатых белорусов . Достатка вашим семьям!

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