Кратко о погоде: перетерпели. На этой неделе будет тепло, где-то даже жарко, порой совсем чуть-чуть дождливо — но в целом очень даже лето.
ВАЖНОЕ
Вчера в «Минск-Арене» должен был пройти концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до начала мероприятия по громкой связи зрителям объявили, что концерта не будет. Причина отмены — болезнь солиста Дэйва Гаана. Вот немного подробностей произошедшего: оказывается, концерт стоил миллион долларов — и не был застрахован. Некоторые фанаты потратили бешеные деньги, чтобы попасть на концерт: например, Ася приехала из Хабаровска — мечта уже обошлась ей в две тысячи долларов. Сейчас организаторы рассматривают вариант переноса концерта и просят поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.
В стране приключился небольшой дипломатический скандал: посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за показа в кинотеатрах перед сеансами трейлера нового российского фильма «Крым». Наши прокатчики уверяют, что это не их идея.
Если интересуетесь экономикой и судьбой сотен тысяч людей, в ней задействованных, обязательно прочтите о несладкой судьбе наших стеклозаводов. Вот здесь объясняем, почему они оказались на дне и при чем здесь Россия.
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