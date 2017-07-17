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"Красим и пилим". Как четыре гродненские семьи обустраивают детскую площадки у себя во дворе

18.07.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители одного из гродненских домов по улице Врублевского столкнулись с проблемой: местный ЖЭС еще несколько лет назад обещал построить новую детскую площадку, но гродненцы так ее и не дождались. Решили, что справятся самостоятельно и приступили к осуществлению задуманного.


Фото: vk.com/newgrodno

— Сами пилим и колотим, — говорит гродненка Эдита, — но, к сожалению, обустройство детской площадки оказалось делом затратным. Дом у нас кооперативный, вот мы и решили, что можно было бы собраться деньгами и купить самое необходимое, собрали собрание, чтобы обсудить, но столкнулись с тем, что многие жильцы оказались против такого развития событий. Наверное, это неудивительно, потому что большинство жителей нашего дома — пожилые люди — дополнительные траты им ни к чему, да и площадка не нужна. Тогда мы решили как-то самостоятельно решить вопрос.



Четыре семьи, у которых подрастают маленькие дети, принялись за работу: покрасили старые качели, засыпали песочницу песком, из старых покрышек сделали мини-аттракционы для детей.

— Так и собираем все — ходим по шиномонтажам, приспосабливаем найденные доски и очень надеемся, что остальные молодые жители присоединятся к обустройству нашей детской площадки. Сейчас хотим соорудить для детей кораблик — даже шьем флажки.






А еще инициативные гродненцы будут благодарны за любую помощь.

 — Будем рады даже советам. Может быть есть люди, которые самостоятельно обустраивали территорию для детей и смогут нам рассказать, как правильно все организовать. Не хватает нам и рабочих рук и материалов, и даже инструмента. А вот в ЖЭСе же нам сказали, что для детской площадки в нашем дворе в бюджете попросту нет денег и посоветовали самостоятельно обустроить свой двор.

 
 
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Жители одного из гродненских домов по улице Врублевского столкнулись с проблемой: местный ЖЭС обещал еще несколько лет назад обещал построить новую детскую...

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