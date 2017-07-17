|
Под Добрушем задержали водителя, перевозившего без документов более тысячи бутылок водки
18.07.2017 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники Добрушского РОВД совместно с ГАИ и налоговой инспекцией Советского района Гомеля задержали жителя Мозыря, который вез без документов более тысячи бутылок водки, сообщает
52-летнего водителя УАЗа остановили на дороге М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, недалеко от Добруша.
Предоставить сопроводительные документы для 1080 бутылок водки на сумму почти девять тысяч рублей мужчина не смог. Кроме того, алкоголь не был промаркирован акцизными марками.
Перевозимая продукция изъята, в отношении мозырянина начат административный процесс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перевозимая продукция изъята, в отношении 52-летнего мужчины начат административный процесс.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии