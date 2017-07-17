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Под Добрушем задержали водителя, перевозившего без документов более тысячи бутылок водки

18.07.2017 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники Добрушского РОВД совместно с ГАИ и налоговой инспекцией Советского района Гомеля задержали жителя Мозыря, который вез без документов более тысячи бутылок водки, сообщает УВД Гомельского облисполкома.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

52-летнего водителя УАЗа остановили на дороге М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, недалеко от Добруша.

Предоставить сопроводительные документы для 1080 бутылок водки на сумму почти девять тысяч рублей мужчина не смог. Кроме того, алкоголь не был промаркирован акцизными марками.

Перевозимая продукция изъята, в отношении мозырянина начат административный процесс.

 
Теги: Гомель
 
 
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Перевозимая продукция изъята, в отношении 52-летнего мужчины начат административный процесс.

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