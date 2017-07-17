18-летнего абитуриента задержали в момент закладки психотропов

18-летнего минчанина задержали в момент закладки психотропов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек был задержан в момент закладки тайника с психотропами. При нем, а также по месту жительства, милиция изъяла более 17 граммов порошкообразного вещества, содержащего в своем составе особо опасное вещество альфа-PVP, электронные весы, липкую ленту, множество полимерных пакетов.

Закладки он делал неподалеку от своего дома по улице Жудро, в лесопарковой зоне. Как пояснил минчанин, таким способом он пытался заработать.

— Установлено, что товар он приобретал в интернет-магазине для собственного потребления и сбыта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси, — пояснил начальник ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Минска Кирилл Беркозов. — Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Известно, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, не работал, собирался поступать в высшее учебное заведение.