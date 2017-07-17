Витебский аэропорт впервые будет обслуживать зимние чартеры в Египет

Впервые Витебский аэропорт будет обслуживать зимние туристические чартеры. Они стартуют 21 сентября и продлятся до 9 января 2018 года. Жителям региона теперь станет доступен отдых в Египте с вылетом из областного центра.

Полеты в курортную Хургаду осуществит компания «Белавиа» на самолетах Boeing 737−800, которые способны принять до 200 пассажиров. Заказчик рейсов — туристическое агентство Tez Tour, сообщил начальник Витебского филиала РУП «Белаэронавигация» Сергей Рурис.

— Для бесперебойного обслуживания самолетов в условиях зимы Витебский аэропорт имеет всю необходимую технику, в том числе для антигололедной обработки лайнеров, очистки взлетно-посадочной полосы при снегопадах, — отметил он.

Сейчас аэропорт совершенствует свою инфраструктуру, чтобы сделать пребывание пассажиров более комфортным. А кафе «Полет», которое станет подразделением авиапредприятия, скорректирует ассортимент.