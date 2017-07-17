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Экс-мэр Бобруйска приговорен к 8 годам за получение взяток
18.07.2017 09:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Бывший председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Андрей Коваленко приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщили в Могилевском областном суде.
Чиновник был задержан сотрудниками милиции в ноябре 2016 года по подозрению в получении взяток за решение вопросов о лицензиях и назначениях на должности.
Суд признал Коваленко виновным в получении взяток и покушении на получение взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также судом к обвиняемому применена конфискация имущества.
Его два подельника признаны виновными в подстрекательстве к даче взяток, каждый получил по два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.
Данный приговор не окончательный, он может быть обжалован в течение десяти дней в суде высшей инстанции.
Расследование данного уголовного дела вел Следственный комитет,
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Чиновник проработал в должности руководителя Бобруйска менее двух лет, а портом попал в "разработку" оперативников ГУБОПиК МВД, куда поступил сигнал о взятках в...
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