Гродненский пивзавод планируют выставить на торги в сентябре, но пока он разрушается

Два месяца назад здание гродненского пивзавода, которое является памятником архитектуры, сгорело. Милиция ищет поджигателей, владельцы пытаются продать. Охраны на территории нет до сих пор, только замок висит на главных воротах. Да и тот появился лишь после пожара по настоянию милиции. Исторический памятник 19 века в самом центре Гродно остался практически без хозяина. Второй месяц старинное здание одиноко мокнет под дождем и разрушается, рассказывает телеканал ОНТ.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Испытания временем и обстоятельствами проходит памятник архитектуры в Гродно. Старинный пивзавод на берегу Немана уже несколько лет пустует и разрушается на глазах у неравнодушных людей. Не раз старинное здание продавали. Горожане оценивали идеи по возрождению очередных инвесторов, но до сих пор никаких изменений. А в мае на заводе произошел пожар. Начался на крыше, затем перекинулся на помещения верхнего этажа. Огонь потушили за час, но старые деревянные перекрытия чадили еще почти сутки.

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— Этот дворец переходил из рук в руки очень многих белорусских или, как сейчас говорят, литвинских магнатских родов. Им владели и Сапеги, и Огинские. Именно от Огинских в 19 веке перешел в частную собственность и стал одним из старейших пивзаводов Беларуси. Поэтому историческая ценность у этого здания огромная. Это тот дворец, который помнит ещё сеймы Речи Посполитой, — рассказывает заведующий кафедрой культурного наследия Гродненского государственного университета им. Я. Купалы Сергей Донских.

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До сих пор не выяснили, почему пустующий пивзавод загорелся и кто в этом виноват. Разбирательство по делу осложняет то, что старинное здание никто не охранял, здесь свободно играли дети и ночевали бомжи. Изначально именно они рассматривались как возможные виновники пожара.

— С целью установления причин возгорания Гродненского пивоваренного завода создана постоянно действующая группа из числа сотрудников РОВД и УВД Гродненского облисполкома. Выдвинуты версии, назначен ряд экспертиз. Есть две основные версии: неосторожное обращение с огнём и умышленный поджог, — говорит начальник Ленинского РОВД г. Гродно Олег Карпушкин.

Злой рок стал преследовать памятник в начале двухтысячных, когда пивоваренный завод закрыли. Место на берегу Немана престижное — мечта для инвестора. Желающих приобрести объект было много. В стенах бывшего пивзавода предлагали открыть деловой и развлекательный центр, гостиницу и ресторан. Здание кочевало из рук в руки, инвесторы обещали много, а делали мало. Зимой этого года точку в деле поставил суд. Гродненский экономический суд принял решение вернуть комплекс в собственность государства путём продажи. Пока завод все еще официально находится в частной собственности. Владелец — компания, торгующая металлом. Пожар прибавил объекту популярности у горожан, но вот интерес бизнесменов угас.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— В настоящее время это предприятие находится в состоянии банкротства, потому что большие долги перед кредиторами. Советом кредиторов было принято решение о продаже этого имущества в счёт погашения долгов. Первый аукцион был проведен 26 мая 2017 года и считается безрезультатным из-за отсутствия заявок. Сейчас мы готовим следующий аукцион со снижением цены продажи на 10%, — говорит заместитель директора Гродненского центра недвижимости Любовь Калита.

В следующий раз завод рассчитывают выставить на торги в начале осени. Поначалу старинный комплекс зданий стоил 1,5 миллионов рублей, сейчас — немного дешевле. На наплыв желающих специалисты не рассчитывают. И как сложится судьба здания, не загадывают. Ведь пока идут бумажные споры и торги, здание, оставленное без крыши, разрушается. И если в ближайшее время памятник не продадут, зиму он может не пережить.