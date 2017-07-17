80-летний Николай Семко приехал в Могилев 16-летним выпускником сельской школы Осиповичского района. Могилев встретил его резными деревянными ставнями, разрушенными храмами и фанерными креслами на вокзале. Воспоминания о городе, каким он был в 1953 году, — в новой истории конкурса «Могилев моего детства».



Сад Дембовецкого, современный парк Горького, 1950 год. Фото из архива Олега Лисовского

Мои воспоминания, о Могилеве, скорее, юношеские, а не детские. Это было 64 года назад — впервые я познакомился с городом в далеком 1953 году.

Мне было 16 лет. Я окончил в деревне 9 классов, и родители разрешили посмотреть город. До этого я знал только Осиповичи. Минск был ближе, но в Могилеве жили родственники по маминой линии, поэтому тут ночлег мне был обеспечен.



Улица Большая Садовая, сейчас — Ленинская, 1953 год. Фото из архива Олега Лисовского

Ехал я на паровозе Осиповичи — Могилев, том самом, в который нужно было заливать воду и который ездил на угле или дровах. Приехал в Могилеве на ночь глядя, так что провести ее пришлось вокзале. Спал я, сидя в одном из фанерных кресел, соединенных вместе по пять штук. Такие тогда стояли в кино и даже в театре.

Утром купил сайку в магазине на углу улицы Первомайской. Магазин был деревянным, выкрашенным в голубой цвет, с деревянной резьбой. Сайки тут были вкуснейшие — каждую можно было сжать в руке как губку, а она потом принимала прежнюю форму. Я съел сайку, запил ее морсом и двинул знакомиться с городом. Могилев тогда был не намного больше Осиповичей. Так что осмотрел я его за один день.

Обошел пешком современный центр: улицы Первомайскую, Ленинскую, Карла Маркса и др. На Первомайской сразу напротив железнодорожного вокзала нашел чудесный сквер, огороженный неплохой резной деревянной оградой с садовыми скамейками внутри. Летом в жару тут прекрасно было в тени ждать своего поезда.



Улица Большая Садовая, сейчас — Ленинская, 1950 год. Фото из архива Олега Лисовского

По левой стороне Первомайской, как идти в центр, стояли несколько домов в два этажа. Потом — железнодорожный переезд, дальше — здание машиностроительного техникума. За ним — автопарк с десятком стареньких автобусов. Был среди них даже газогенераторный: по бокам его кабины находились два огромных бака, в которых тлели деревянные чурки.

Дальше шли частные дома. Особенно красивыми были те, которые находились напротив заводов «Строммашина» и металлургического. У каждого из домов был парадный вход с крыльцом на улицу. И кругом — резьба по дереву: резные ставни, двери, фронтоны — красота!

Через овраг реки Дубровенка был выезд из города в сторону Минска. Современного микрорайона Мир-1, как и Мир-2, не существовало. Тогда примерно в районе магазина «Ласточка» находился скотный рынок, где ошивались карманники. Там же работала церковь.

Проспекта Мира и площади Ленина, какими мы знаем их сейчас, не было. Стояли с одной стороны дома №№ 88 и 90 и здание музея, с другой — Дом Советов (здание облисполкома. — Прим. TUT.BY) и школа КГБ. Между ними — пустырь и несколько частных домов. Далее — старинное здание, в котором размещалась библиотека им. Ленина.

Дальше до городского вала вся Первомайская была застроена двух- и трехэтажными домами из красного кирпич с арочными проходами во дворы. На первых этажах находились магазинчики, столовые.



Кинотеатр «Чырвоная Зорка», 1950 год. Фото из архива Олега Лисовского

Напротив театра и почти до парка Горького были развалины — кажется, какого-то собора. А парк был центром отдыха могилевчан. Музыка гремела, танцы до упаду. Метров за сто до парка работал «Голубой Дунай» — заведение, где можно было для храбрости заказать 50 граммов и закусить клубникой.

Площади Славы, как и площади Орджоникидзе в то время не существовало. Улица Первомайская круто по «тещиному языку» спускалась к мосту на улицу Челюскинцев к Быховскому рынку.



Драмтеатр, 1954 год. Фото из архива Олега Лисовского

Мост через Днепр был деревянным. Над основным руслом была высокая арочная конструкция. Дальше был еще один небольшой мостик над заводью — очевидно, старицей, в которой цвели кувшинки. А на полуострове между руслом и заводью стояло разрушенным какое-то строение.

До современной улицы Гагарина находился пустырь. Нынешний проспект Пушкинский в районе пересечения с улицей Габровского пересекал ручей. Параллельно шла железнодорожная ветка от старого аэродрома в сторону Лавсановской больницы. Помню, пил воду из того ручья, — она была вкусной.

Примерно напротив улицы Залуцкого в сторону Днепра постоянно дымила городская свалка. Дальше шел луг.



Улица Большая Садовая, сейчас — Ленинская, 1950 год. Фото из архива Олега Лисовского

В первый день знакомства с городом я шел в рабочее общежитие локомобильного завода (сейчас — завод им. Кирова. — Прим. TUT. BY), где жили двоюродные братья. В последующие дни я прочесал все районы Могилева, которые представляли собой, в основном, частный сектор. Машин почти не было, зато был конный транспорт — в основном, телеги, причем на резиновых шинах.

Улицы походили на лужайки — было много зелени, у каждого дома на улице стояла скамеечка, на которой можно было отдохнуть. Этих скамеечек сегодня очень не хватает городу.



Киоск на пересечении улиц Первомайской и Лазаренко, 1950 год. Фото из архива Олега Лисовского