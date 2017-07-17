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"Абсолютно скромный, нормальный человек". Солиста Depeche Mode выписали из минской больницы
18.07.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Солиста Depechе Mode выписали из минской больницы. Медики говорят, что его состояние удовлетворительное. Напомним: вчера концерт легендарной группы в Минске
Лечился артист в 9-й городской клинической больнице Минска. По данным корреспондента TUT.BY, Дэйва Гаана туда направили из-за проблем с пищеварением в понедельник в 15.30
— Его уже выписали. Удовлетворительное состояние, все нормально, — рассказал TUT.BY главный врач больницы Валерий Кушниренко.
От чего именно пришлось лечить звезду, доктора не говорят. Однако предполагают, что на концерте в Киеве (запланирован на 19 июля) артист сможет выступать.
Лежал Дэйв Гаан в одноместной палате.
— Абсолютно скромный, нормальный человек, — заключил доктор.
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Солиста Depeche Mode выписали из минской больницы. Медики говорят, что его состояние удовлетворительное. Напомним: вчера концерт легендарной группы в Минске отменили...
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