Фотофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Дэйв Гаан был выписан из 9-й городской клинической больницы утром во вторник. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, другой информации о самочувствии певца медики не сообщают, уточняя, что занимались стабилизацией состояния артиста примерно до часу ночи. В благодарность Дэйв сфотографировался с сотрудниками клиники, оказывавшими ему помощь.



© AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA Солист Depeche Mode Дэйв Гаан находится в минской больнице

Несладко столичным медикам пришлось и из-за нашествия фанатов, которые всю ночь дежурили у стен больницы в ожидании кумира.

Корреспондент Sputnik сообщил, что во врачебном заключении, выданном на русском и английском языках значится, что посторонних препаратов в крови вокалиста не было обнаружено.

В понедельник на "Минск-Арене" должен был состояться концерт британской синти-поп-группы Depeche Mode в поддержку нового альбома Spirit. Однако за несколько часов до шоу выступление пришлось отменить из-за резкого ухудшения самочувствия фронтмена коллектива Дэйва Гаана. Солист был госпитализирован в 9-ю городскую клиническую больницу Минска с предварительным диагнозом пищевое отравление. Ранее Sputnik со ссылкой на Минздрав Беларуси сообщал , что медики оказывают лидеру коллектива всю необходимую помощь.

В настоящий момент организаторы решают вопрос о том, состоится ли концерт группы в Киеве, который намечен на завтра. Хорошее состояние артиста позволяет надеется, что концерт все-таки состоится.

Солист Depeche Mode покинул клинику на черном микроавтобусе Mersedes с российскими номерами.