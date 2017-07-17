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Опубликовано видео инцидента с белоруской в римском метро: реакция очевидцев поражает
18.07.2017 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Итальянские СМИ опубликовали видео инцидента с белоруской в римском метро. Напомним, 11 июля женщину зажало дверьми вагона и
Видео опубликовало издание Corriere Della Sera. Видно, как пассажирка в момент закрытия дверей вскакивает в вагон одной ногой, а потом поворачивает назад. Ее сумки и рука оказываются зажаты.
Один из очевидцев хватает ее за руку, но вскоре отпускает (или женщина его сама отталкивает). Остальные суетятся на платформе и лишь машут руками машинисту — но безуспешно. Тем временем поезд тянет женщину к тоннелю, а люди лишь хватаются руками за голову.
Двери чуть приоткрылись и белоруска смогла освободиться. Известно, что машинист остановился только на следующей станции, а система не сигнализировала ему о застревании.
Напомним, инцидент произошел 11 июля на станции Термини в Риме. В итоге 43-летняя белоруска была госпитализирована с множественными переломами.
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Чудом двери чуть приоткрылись и белоруска смогла освободиться. Десятки пассажиров вокруг растерялись и просто стояли.
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