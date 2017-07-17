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Женщина пыталась перевезти через белорусско-украинскую границу 115 тысяч долларов

18.07.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
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У пассажирки микроавтобуса Mercedes-Benz на белорусско-украинской границе изъяли 115 тысяч долларов, сообщили TUT.BY в Брестской таможне.

Женщина ехала из Беларуси в Украину через пункт пропуска «Верхний Теребежов». При выезде она заявила об отсутствии денежных средств, подлежащих декларированию. Однако во время досмотра в личных вещах пассажирки обнаружили пакет с конвертами, в которых находилось 39 100 долларов, 50 тысяч евро и более 1,1 миллиона российских рублей.

Незадекларированная валюта, общей суммой свыше 115 000 долларов, изъята. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело за контрабанду.

Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 000 долларов США.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Во время досмотра в личных вещах пассажирки обнаружили пакет с конвертами, в которых находилось 39 100 долларов, 50 тысяч евро и более 1,1 миллиона российских рублей.

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