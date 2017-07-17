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Женщина пыталась перевезти через белорусско-украинскую границу 115 тысяч долларов
18.07.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by
У пассажирки микроавтобуса Mercedes-Benz на белорусско-украинской границе изъяли 115 тысяч долларов, сообщили TUT.BY в Брестской таможне.
Женщина ехала из Беларуси в Украину через пункт пропуска «Верхний Теребежов». При выезде она заявила об отсутствии денежных средств, подлежащих декларированию. Однако во время досмотра в личных вещах пассажирки обнаружили пакет с конвертами, в которых находилось 39 100 долларов, 50 тысяч евро и более 1,1 миллиона российских рублей.
Незадекларированная валюта, общей суммой свыше 115 000 долларов, изъята. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело за контрабанду.
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Во время досмотра в личных вещах пассажирки обнаружили пакет с конвертами, в которых находилось 39 100 долларов, 50 тысяч евро и более 1,1 миллиона российских рублей.
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