Гродненское водохранилище превратится в территорию активного отдыха

Заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко провел рабочее совещание по обсуждению градостроительного проекта специального планирования — освоения водной территории « гродненского моря » площадью свыше 12 тысяч гектаров, сообщает «Гродненская правда».





Генеральный план разработало столичное УП «БелНИИПградостроительства. Работая над проектом, архитекторы преследовали цель создания в Гродненской области конкурентоспособного туристического продукта. Будет образована единая зона туристско-рекреационной деятельности. При этом ориентир делается не на отдых выходного дня, а на круглогодичную работу объекта.

Проектировщики учли особенности Гродненского водохранилища: выгодное географическое положение, близость к областному центру, Скиделю, автомагистрали М6 Минск-Гродно и аэропорту. Это уникальный природный комплекс, в его зоне немало памятников историко-культурного наследия. Рукотворное море раскинулось на 40 километров от плотины ГЭС вверх по течению Немана на территориях Гродненского и Мостовского районов. В него впадают две реки областного значения — Свислочь и Котра.

Главный архитектор проекта БелНИИПградостроительства Мария Кудрявцева познакомила участников совещания с основной концепцией генерального плана. Вся проектная территория разделена на семь зон, основу которых составляет река Неман. В каждом таком участке выделены опорные центральные пункты — крупные поселения с развитой инфраструктурой.

В обсуждении проекта генерального плана приняли участие представители управлений облисполкома, Гродненского райисполкома, института «Гродногражданпроект», природоохранных и санитарных служб, лесного хозяйства, Гродненского отделения Республиканского туристического союза, члены Гродненского отделения Союза архитекторов Беларуси.

Сейчас проект находится на государственной и экологической экспертизе.