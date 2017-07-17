Китайскому дипломату вернули потерянную в аэропорту сумку с $4 тыс.

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Сотрудники милиции помогли китайскому дипломату найти потерянную в Национальном аэропорту "Минск" сумку, в которой находились дипломатическое удостоверение, мобильный телефон и четыре тысячи долларов США.

Инцидент произошел 10 июля. Сотрудник посольства КНР в Беларуси потерял сумку и обратился за помощью к сотрудникам милиции, которые буквально в течение часа нашли утерянные вещи и передали их китайскому дипломату, рассказали в пресс-службе ГУВД.

Спустя несколько дней в министерство внутренних дел Беларуси поступила благодарность за оперативную помощь в поиске утерянной сумки, которую сотрудникам Минского ОВД на воздушном транспорте выражал Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимин.

"Я хочу подчеркнуть, что это еще раз свидетельствует о дружбе между народами двух стран и о значимости отношений доверительного, всестороннего, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества Китая и Беларуси", — говорится в письме за подписью господина Цуй Цимина.

В письме пофамильно перечисляются сотрудники Минского ОВД на воздушном транспорте, благодаря ответственности и профессионализму которых утерянные вещи были возвращены владельцу.