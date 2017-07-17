Красиво, но не по-человечески? Как в Горецком районе наводят порядок в деревнях

В деревне Машково Горецкого района сносят старые дома — наводят порядок, чтобы включить пустующие земли в севооборот и придать деревне ухоженный вид. Не все местные жители рады такому благоустройству. Часть из них хочет сберечь пусть старые, но дорогие сердцу родные стены.





Дорога новая, кладбище чистое

Мнения у местных жителей по поводу изменений в деревне отличаются. Но все, с кем удалось поговорить, единодушны в одном: наконец-то появилась нормальная насыпная дорога. И за это люди очень благодарны местному и районному руководству.

— Дорога раньше у нас была такая, что дети стали отказываться к нам приезжать на машине. Грязь после дождей непролазная и ямка на ямке. На автобусе до соседней Рекотки пока доедешь — выспаться можно: водитель медленно и осторожно объезжал все препятствия. А теперь, посмотрите, все ровно и чисто — красота! — радуется Лидия Дмитриевна, жительница улицы Некрасова.





Раньше в Машково было около ста домов, но сейчас здесь лишь 11 жителей, да и те уже все в возрасте. В какой-то момент здешние старожилы стали с опаской выходить на улицу: вокруг деревни дремучий лес и животные иногда заглядывали к людям «на огонек». Так, по словам Лидии Дмитриевны, однажды в полуразрушенном соседском сарае она обнаружила дикого кабана.

Женщина полностью согласна с тем, как ведется благоустройство в Машково. А сидящие рядом на скамейке Мария Федоровна и Юлия Осиповна кивают в знак одобрения. Пустующие хаты давно просились под снос, а неухоженная растительность разрослась и доставляла неудобства. Теперь же деревня посветлела, стала аккуратной, и даже после недолгого отсутствия сюда приятно возвращаться.





Боялись здешние женщины ходить и на местное кладбище, которое тоже было сильно запущено. Рухнувшая поперек огромная сосна преграждала путь к могилкам. Этой весной территорию захоронений также привели в порядок.

«Это жутко и не по-человечески»

Уроженка Машково Татьяна Петровна часто приезжает к маме из Москвы. Ее, напротив, обескураживают методы, которые применяются здесь при наведении порядка.





— Мне кажется, так быть не должно. Да и страшно это: готовится яма, и пустующий дом полностью туда закапывается. Вместе с садом, постройками и всем, что было когда-то частью подворья. Плодовые деревья кому здесь помешали? Хотя бы на краю деревни сады можно было не трогать. Неужели теперь яблоки никому не нужны? — недоумевает собеседница.

По ее мнению, даже старые дома не стоило сносить. Навести порядок вокруг строений — и пусть стоят. Ведь люди когда-то их возводили, вкладывая деньги, силы, душу и мечты. А теперь все превратилось в прах.

Жутко, и как-то не по-человечески это, да и само слово «благоустройство» подразумевает иной способ решения этого вопроса, считает Татьяна Петровна. Говорит, что она ни в коем случае не позволит разрушить родительский дом, когда матери не станет.





85-летней Юлии Яковлевне удалось отстоять дом сестры. Историю этого строения и то, как она его спасала, пенсионерка рассказывает со слезами:

— Ямку уже приготовили, сарай туда спихнули. Я увидела, выскочила, сказала, чтобы дом не смели трогать. У покойной сестры есть наследник — сын, а у него — дети и внуки. Вдруг кто-то из них заинтересуется своими корнями и приедет сюда?

Глина, вывернутая на поверхность в местах захоронений былых усадеб, не добавляет красоты сельскому пейзажу. О том, что балл пашни существенно может снизиться, если в будущем кто-то захочет здешние земли обрабатывать, предполагает Владимир, заглянувший в Машково из соседней деревни:

— Благоустройство — дело нужное, но аккуратности в работе не хватает. Ведь можно же было сверху темный, пахотный слой обратно уложить, по-хозяйски сделать. Люди огороды сеяли, урожай получали, а что теперь вырастет на этой глине?





Цель — нормальный эстетический вид

По словам председателя Добровского сельсовета Владимира Тербова, ни один человек из жителей этой деревни не обижен. Разобраны дома, которые пустуют по много лет.

По плану, утвержденному в Горецком райисполкоме, проводится не только захоронение фундаментов разобранных строений, но и всех старых садов, прочей растительности. Работы эти стоят очень дорого, деньги выделяются из бюджета.





Предусмотрена также вырезка всех оставшихся пней и введение земель в севооборот. По Добровскому сельсовету подобным образом в 2015 году была окультурена деревня Стан, в 2016 году — Панкратовка и Балбечино, а в этом году подобное произведено в деревне Доброй, а также в Рекотке и Машково.

Владимир Тербов отметил, что Добровский сельсовет является одним из лучших по наведению порядка. Сейчас силами шефов начаты работы в деревне Тушково, на очереди — Азаровичи.

— Пусть люди не волнуются, что где-то балл пашни снизится. Ведь это делается не ради получения продукции и урожаев, а для наведения порядка на земле. Мы работаем для того, чтобы деревня имела нормальный эстетический вид, — подчеркнул председатель Добровского сельсовета.



