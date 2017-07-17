Кто будет учить детей: в педагоги идут даже со 101 баллом из 400

Приемная кампания на бюджет в высшие учебные заведения завершилась в Беларуси. Университеты уже подводят ее итоги — например, на некоторых специальностях в БГУ проходные баллы выросли на 30-50 пунктов. Однако ажиотажной популярностью пока не может похвастаться Белорусский государственный педагогический университет — конкурс в вуз сложился, однако баллы будущих учителей оставляют желать лучшего.



© Sputnik / Виктор Толочко Минобразования пояснило рост проходных баллов в вузах

У будущих учителей от 101 балла из 400

Судя по данным мониторинга подачи документов в БГПУ, абитуриенты со сравнительно высокими баллами еще хотят стать учителями, однако таких очень мало. Самые высокие баллы — в пределах 350-361 из 400, этот абитуриент подал документ на специальность "физика и математика". При этом туда же поступают и люди со 111 баллами из 400.

Максимальные баллы на математику — 291-300, минимальные же менее 150. Еще меньше баллы у тех, кто идет на связанные с биологией специальности: самые лучшие результаты здесь 290, самые низкие — от 101 балла. Чтобы получить такой результат, у абитуриента должен быть аттестат на четыре балла из десяти и три ЦТ по 20 баллов.

Учить обществоведению и истории через пять лет детей начнут те, кто из 400 баллов набрали лишь 150. На другой исторической специальности баллы чуть выше — 191-200, однако это также невысокий результат.

При этом многие поступают в педагогический вуз без экзаменов — льготники, целевики и выпускники педагогических классов.

Так кто будет учить детей?

Известный педагог и репетитор Евгений Ливянт уверен, что подобная ситуация с поступлением в педагогические вузы связана с низким престижем профессии и полной социальной незащищенностью: учителя зависимы от учеников, родителей, директора. "Это даже не говоря о зарплатах", — отметил собеседник Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Репетитор Ливянт: в вузах давно пора ввести электронное зачисление

"Сейчас в БГПУ поступают те абитуриенты, которые вообще не готовились к поступлению, не планировали идти в педагоги — они просто не поступили в другие вузы. Еще лет 15 назад это было неслыханно, но сегодня поступают и те, кто даже в школе не учился", — добавил Ливянт.

Не согласен педагог и с инициативой зачислять выпускников педклассов в педвузы без экзаменов. "Где это слыхано, чтобы будущий учитель боялся экзаменов", — задался вопросом Ливянт.

По словам собеседника агентства, будущие учителя математики проходят на первом курсе университета задачи шестого-седьмого класса — и это не повторение, а именно изучение с нуля. "Они не могут решить уравнение седьмого класса", — сказал репетитор.

Однако Ливянт уверен: в учителях такие "специалисты" долго не задержатся.

"Они отмучают распределение и уйдут из профессии — в другую область. А проблема нехватки квалифицированных педагогов останется, и решать ее нужно не разрешая поступать в педагогический без экзаменов, тем самым создавая видимость конкурса", — добавил собеседник агентства.

Что примечательно, самые высокие конкурсы в БГПУ в прошлом году были не на "учительские" специальности, а на связанные с физкультурой, спортом и психологией, а самые высокие проходные баллы были на логопедию и дизайн.