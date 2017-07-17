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В Барановичах разыскивают женщин, которые забрали из магазина кошелек с 10 тысячами рублей
18.07.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах из магазина «Оптика» пропал забытый клиентом кошелек, сообщили TUT.BY в Барановичском ГОВД.
Видео:
В портмоне находились доллары, белорусские и российские рубли. Общая сумма в эквиваленте составляла 10 тысяч белорусских рублей. Кошелек оставил в магазине посетитель. По предварительной информации его могли забрать две пожилые женщины, личность которых устанавливается.
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Кошелек с крупной суммой забыл в магазине клиент.
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