В Барановичах разыскивают женщин, которые забрали из магазина кошелек с 10 тысячами рублей

В Барановичах из магазина «Оптика» пропал забытый клиентом кошелек, сообщили TUT.BY в Барановичском ГОВД.

Видео: ГОВД Барановичей

В портмоне находились доллары, белорусские и российские рубли. Общая сумма в эквиваленте составляла 10 тысяч белорусских рублей. Кошелек оставил в магазине посетитель. По предварительной информации его могли забрать две пожилые женщины, личность которых устанавливается.

Если Вы обладаете какой-либо информацией о данных гражданках, просим сообщить ее по телефонам: 484 869, 7 202 603 (МТС).