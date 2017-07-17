ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах разыскивают женщин, которые забрали из магазина кошелек с 10 тысячами рублей

18.07.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичах из магазина «Оптика» пропал забытый клиентом кошелек, сообщили TUT.BY в Барановичском ГОВД.

Видео: ГОВД Барановичей

В портмоне находились доллары, белорусские и российские рубли. Общая сумма в эквиваленте составляла 10 тысяч белорусских рублей. Кошелек оставил в магазине посетитель. По предварительной информации его могли забрать две пожилые женщины, личность которых устанавливается.

Если Вы обладаете какой-либо информацией о данных гражданках, просим сообщить ее по телефонам: 484 869, 7 202 603 (МТС).

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Проходные баллы выросли на 50, а где-то - и на 100 пунктов. Как прошли последние минуты приема в БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика