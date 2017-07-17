Проходные баллы выросли на 50, а где-то - и на 100 пунктов. Как прошли последние минуты приема в БГУ

В понедельник в 18.00 вузы закончили принимать документы на бюджет. Особенность этой вступительной компании — проходные баллы на многие факультеты, например, в БГУ, выросли на 30−50 пунктов по сравнению с прошлым годом. За 20 минут до окончания работы приемной комиссии мы пришли в главный университет страны, чтобы познакомиться с теми, кто подает документы в последние минуты последнего часа.





В 17.40 рядом с геофаком БГУ не пройти — повсюду абитуриенты, их родители и друзья. Ждут, подают, переживают.

В университетском дворике Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приемной комиссии, комментирует вступительную компанию журналистам. Послушать его сходятся мамы и папы.



Вячеслав Малофеев.

— В сравнении с 2016-м проходные баллы выросли на 30−50 пунктов, — рассказывает специалист. — Особенно это заметно в диапазоне средних баллов от 220 до 300. Недавно смотрел таблицу по мехмату. Там на ряд специальностей прыжок к прошлому году +100. Средний балл там сейчас вырисовывается ближе к 290, а был — 180. Выросли результаты на юрфаке, и даже на ФМО, где и раньше было 382.

Родителей, конечно, такая ситуация не очень радует. Все-таки, каждый балл может стать решающим. Некоторые с грустью даже отходят.

А Вячеслав Малофеев продолжает. На вопрос, почему случился такой скачок. Ответ неоднозначный: причин много. Одна из главных то, что ребятам разрешили сдавать четыре ЦТ.

К примеру, человек собирался на инженерный профиль. Писал физику, математику и про запас — английский. Так сложилось, что куда хотел, он не попал. Тогда достал свой сертификат по иностранному, и вот он уже может играть на поле экономического профиля.

— Сейчас средний балл сертификатов, которые нам подали, выше, чем в 2016-м был зачисленных, — подчеркивает ответственный секретарь. — А ведь не все из этих абитуриентов пройдут.





Кстати, на вечер понедельника документы в БГУ подало более 6000 человек, это где-то на 1000 больше, чем в 2016-м. По сути, здесь уже и в понедельник могли закрыть прием даже на платное. Но до заветных 18.00 еще 15 минут — и работа в здании геофака кипит.

«У нас 338 баллов, обидно, если не пройдем»

Абитуриентов в корпусе уже не много, но многие нервничают. Очереди две — в экологический институт им. Сахарова и на физфак. В первой в основном девушки, во второй — парни.

Идем к будущим экологам. У двери человек 30. Почти все девушки общаться отказываются. Кто-то плачет. Последняя — Алина. Кивает: сейчас не до интервью. Нервничает.





В очереди, кстати, баллы у всех разные. Есть 280, 270, есть ниже. Часть ребят пришли сюда, забрав документы с биофака. В прошлом году, говорят, проходной на биологический был 268, в этом — больше. Причина роста не только хорошо написанное ЦТ, но и абитуриенты из медуниверситета, которые в последние дни приема стали переподавать документы в БГУ.

Катя Езофатова из Орши выглядит бодрее Алины, хотя ее позиция — предпоследняя. Минут 10 назад абитуриентка прибежала в БГУ из БНТУ и еще дозаполняет на подоконнике анкету.



Катя Езофатова.

— У меня 213 баллов, хотела быть инженером-конструктором, — не отрываясь от бумаг, рассказывает она. — В прошлом году проходной там был где-то 170. По данным на 15.00 я еще спокойно проходила. А потом пообщалась с теми, кто в очереди. Оказалось, у многих 217 и выше.

Поэтому Катя решила податься в институт им. Сахарова на экологию. Сейчас, не скрывает, главное пройти.





— Вот у парня 338, и может не пройти, — слышится на лестнице.

Парня, оказалось, зовут Максим Семенов. С папой Александром они в БГУ сегодня с двух часов дня.

— Сын хочет на факультет прикладной математики и информатики, — говорит Александр. — В 15.00 проходной туда был 335. Думали, может на мехмат или радиофизику, но все же решили рискнуть.



Максим Семенов.

В запасе был и БГУИР, где еще в понедельник из 1180 абитуриентов-бюджетников, Максим выходил 634-м. Но все-таки семья подумала и решила: лучше БГУ. Если не пройдем на бюджет, пожимает плечами папа, будет обидно, но пойдем на платное.

— Я здесь получу фундаментальные и хорошие знания , — объясняет Максим. — А это надежный старт для будущего.

— Вы, наверное, авантюристы, — улыбаемся.

— Есть немного, но, надеемся, пройдем.

«Девочкам хорошо, а парню не проходишь — и «здравствуй, армия!»

— Шесть часов, посторонние выходим! Выдача документов завершена! — сотрудники комиссии предупреждают: официально прием на бюджет окончен, и в корпус больше никого не пустят. Но абитуриенты, которые уже здесь, могут не волноваться, документы у них примут.



Возле аудитории, где принимали документы на филологический факультет и ФМО, в 17.50 очереди не было. Но это, говорят, в приемной комиссии, ничего не значит. Иногда ребята и за 3 минуты до конца прибегают.

Ребята в очереди возле физического факультета так и делают.

Последний здесь Павел Котов из Молодечно. Он, кажется, вообще не переживает. И это объяснимо. Парень — второкурсник БНТУ. И если не пройдет, останется учиться там.



Очередь на физфак.

— Поступаю на физика-менеджера, — говорит молодой человек. — Честно, иду на удачу. Всего 192 набрал.

— Хватает?

— Не знаю, — сомневается. — Но в прошлом году на эту специальность поступил парень, у которого было 130. Просто из-за недобора. Вдруг и мне повезет.

У его соседа по очереди Антона Сикорского эмоций побольше. Документы он принес в БГУ еще в пятницу, факультет выбрал — мехмат, но сегодня все пришлось переиграть.



Владислав Лукша, Антон Сикорский, Павел Котов (слева направо).

— У меня 274 балла, — говорит Антон. — В прошлом году это был очень высокий результат. А в этом! Ай! Просто ЦТ по физике получилось легче обычного, вот все ребята много и понабирали.

— Так и вы могли набрать.

— Так я 85 и набрал! — продолжает абитуриент. — В прошлом году порог на мехмат был 214, а в этом уже под 300. В субботу я просчитал ситуацию, если передо мной подаст документы еще человек 30 с баллами повыше, я прохожу. Если больше — нет. Сегодня после обеда, когда ехал сюда глянул: получилось я 195 из 201.

В общем, Антон решил не рисковать.

— Я все равно сомневался между мехматом и физфаком. Будущее, считаю, за нанотехнологиями и, если ты толковый специалист, добьешься успеха на любом факультете.

— А я не понимаю, почему табло с предварительными проходными в последний день после 15.00 отключают?! — возмущен Алексей Абрамович из Борисова. — Еще ведь три часа документы принимают. И как нам ориентироваться? Гадать? У меня больше 280, я подавался на радиофизику, но там активно повалили ребята на специальность «Компьютерная безопасность». А у них 350−360 баллов. И что мне делать? Я забрал документ и пришел сюда. А если вдруг они сейчас начнут забирать документы, потому что не проходят? В итоге я упущу шанс.



Владислав Лукша, Никита Алборов, Алексей Абрамович.

У Никиты Алборова из Гродно тоже похожая ситуация и тоже больше 280.

— Мы сейчас волнуемся, что ребята с факультета радиофизики в панике придут сюда со своими высокими результатами, и уже тут будет огромный конкурс. Хотя пока, к счастью, только от нас к ним девушка перешла.

— А сколько у нее?

— 290, — слово за Лешей. — Ну, а что ей, она же девочка. Не поступит, дома посидит, сертификаты ведь два года действительны. Я бы тоже не волновался, но, если я не пройду — «здравствуй, армия!» Обидно, при том, что результат у меня неплохой.



А за дверями корпуса абитуриентов ждут родные.

О том, прошли ребята или нет, они узнали во вторник утром. Впереди многих из них ждала бессонная ночь.