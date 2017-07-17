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35-летний минчанин хотел понравиться девушке в сети, но в итоге заплатил штраф за оскорбления

18.07.2017 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В последнее время минчане стали чаще обращаться с заявлениями по поводу оскорблений и клеветы в виртуальном пространстве. Но за курьезные оскорбления и семейные конфликты в sms люди платят вполне серьезные штрафы. Об этом сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома

Представитель Центрального РУВД Минска рассказывает, что в последнее время минчане стали чаще обращаться в милицию с заявлениями по поводу оскорблений. И некоторые из них люди получали в переписке в интернете. Так, 35-летнему минчанину понравилась 20-летняя девушка. Он решил привлечь к себе внимание и оставил нецензурный комментарий на ее личной странице в социальной сети. Девушка распечатала переписку и обратилась в милицию. В итоге мужчина заплатил 230 рублей за оскорбления. 

А в другом случае невестка понесла ответственность за то, что нецензурно выразилась в sms-переписке в адрес своей свекрови.

Представитель милиции поясняет, что под «оскорблением» понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.

Оскорблением считается устное или письменное высказывание, плевок или неприличный жест. Не имеет значения было оскорбление публичным или в отсутствии объекта. Штрафы в таких случаях дают до 20 базовых величин. В случае, если ситуация повторится в течение года после штрафа, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ограничение свободы до трех лет.

А за клевету, то есть заведомо ложную порочащую информацию или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, могут дать штраф до 30 базовых величин. При повторе в течение года процедура работает как и с оскорблениями. 

 
Теги: Минск
 
 
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В милиции рассказали о виртуальных оскорблениях и штрафах за комментарии в интернете.

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