Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту пожара на ОАО «Гродно Азот», при котором погибли двое рабочих, а трое — пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СК.



Фото: пресс-служба СК

Следствием установлено, что 6 июня 2016 года в ходе проведения огневых работ, сопровождавшихся резкой металла с использованием газового резака, образовавшиеся искры и частицы раскаленного металла долетели до гидроксиламина сернокислого кристаллического, который лежал в упаковках на поддонах.

В результате возникшего пожара двое находившихся в цеху рабочих, 28 и 35 лет, погибли на месте происшествия от острого отравления едким газообразным веществом — диоксидом серы. Еще трем рабочим, 57, 55 и 48 лет, были причинены легкие телесные повреждения.

Кроме того, предприятию был нанесен ущерб в особо крупном размере. Пожаром было уничтожено почти 62 тонны упакованного гидроксиламина сернокислого кристаллического на сумму свыше 74 тысяч рублей, а также повреждено иное имущество предприятия на сумму более 19 тысяч рублей.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи изъяли многочисленные следы и объекты для последующего исследования, допросили десятки свидетелей из числа руководителей и работников предприятия, изъяли и предметно изучили документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, проведению огневых и ремонтных работ и др., провели следственный эксперимент и проанализировали результаты ряда сложных экспертиз, отметили в СК.

«Собранные следователями доказательства в своей совокупности дали основания для предъявления обвинения по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси 32-летнему мастеру по ремонту технологического оборудования ОАО „Гродно Азот“, являвшемуся непосредственным руководителем ремонтных работ и ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ», — сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.