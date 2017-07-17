Биатлонистка Надежда Скардино учит детей с аутизмом плавать с дельфинами

В рамках проекта общественной организации «Дети. Аутизм. Родители», направленного на помощь семьям, которые воспитывают детей с аутизмом, белорусские спортсмены проводят занятия по плаванию в дельфинарии НЕМО.



Надежда Скардино. Фото предоставлено PR-службой сети АЗС "Газпромнефть" в Беларуси

Сегодня, 18 июля, занятия проводит биатлонистка Надежда Скардино, спортсменка прошла специальный инструктаж.

— Многие семьи с детками, страдающими аутизмом, осознанно закрываются от общества и остаются в полном одиночестве из-за непонимания, с которыми они сталкиваются ежедневно. Наш проект направлен не только на помощь малышам и их родителям, но и на то, чтобы показать — аутизм не приговор. Если с такими семьями будут работать квалифицированные специалисты, велик шанс, что «особенные» детки вырастут самостоятельными, самодостаточными и счастливыми людьми, — объясняет бронзовый призёр Олимпийских игр-2014 и инициатор благотворительного аукциона в пользу детей с аутизмом.

Плавание с дельфинами было выбрано для акции не просто так. Дельфинотерапия способствует улучшению психологического состояния и физической формы детей с аутизмом. Дельфины — чуткие, дружелюбные, игривые и добрые животные. Общение с дельфинами происходит в игровой форме: дети с аутизмом учатся взаимодействию с животными, расширяют свой кругозор и ориентацию в пространстве, учатся общению и правильному владению телом. Во время индивидуальных занятий инструктор помогает ребенку держаться на воде, преодолевать свой страх перед ней. Дельфины воздействуют на организм ультравысокими частотами, которые излучают их сонары. Это способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые стимулируют мозговую деятельность, улучшают мышление, память, повышают иммунитет.

Организаторы проекта уверены: акция привлечет внимание людей к благотворительному аукциону, на котором в качестве лотов представлены вещи спортсменов, участвующих в проекте. До конца июля на сайте ay.by можно купить:

— олимпийский стартовый номер Надежды Скардино — масстарт, Сочи-2014;

— тренировочные лыжи Надежды Скардино;

— лопаточки для плавания от Александры Герасимени;

— очки для плавания от Александры Герасимени;

— шапочки для плавания от Александры Герасимени;

— колобашки (досточки для плавания) от Александры Герасимени;

— именная шапочка для плавания Александры Герасимени, «участница» нескольких международных соревнований;

— комбинезон для тренировок от Дарьи Домрачевой;

— полоска сезона 2016/2017 от Дарьи Домрачевой;

— стартовые номера Антона Кушнира;

— костюм Антона Кушнира, в котором спортсмен выиграл Большой и Малый хрустальные глобусы в 2010 г.;

— тренировочный гидрокостюм Антона Кушнира;

— новые лыжи для акробатики по фристайлу от Антона Кушнира.

— чешки для занятий на батуте от Антона Кушнира.

Средства от продажи лотов пойдут в поддержку организации «Дети. Аутизм. Родители»

Акцию продолжат и другие спортсмены. Антон Кушнир будет прыгать с детьми на батутах. Татьяна Дроздовская покажет детям, как кататься на яхтах под парусом по минскому морю. Александра Герасименя проведет встречу с детьми в воздухе на вертолете.

МБОО «Дети. Аутизм. Родители» можно помочь и прямым переводом посильной благотворительной суммы на р/с BY85PJCB30150419001000000933 (BYN), BIC: PJCBBY2X, «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 101, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-А, УНП 101437167