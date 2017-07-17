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В Могилеве задержали продавцов фильтров для очистки воды, которые обманывали жителей области

18.07.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция уличила троих могилевчан в обмане жителей области — они продавали фильтры для очистки воды. В отношении двоих женщин и мужчины возбудили уголовное дело за обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проверку работы частного предприятия начали в апреле 2017 года по поручению председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. На работу фирмы жаловались — писали обращения, сказал заместитель начальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома Александр Слонимский.

Милиция установила, что с 2016-го по март 2017 года сотрудники частной фирмы приходили домой к людям — в основном, это были пенсионеры, — и предлагали им установить фильтры для очистки воды. Для убедительности работники представлялись специалистами Могилевского горводоканала или районного жилкомхоза, не имея к этим организациям никакого отношения.

Подозреваемые говорили, что фильтры в любом случае скоро будут устанавливать и заплатить за них придется, но лучше это сделать сейчас, пока проводится акция и действует скидка. Доверчивые пенсионеры рассчитывались на месте наличными по «акционной цене» — платили от 280 до 350 рублей, хотя средняя цена такого оборудования — около 100 рублей. После получения оплаты фирмы устанавливала фильтры.

Работники могилевской фирмы успели продать фильтры жителям Могилева и Могилевского района, а также Осиповичей, Кировска и Быхова. Неоднократно обманув потребителей, они незаконно получили более 3 тыс. рублей.

По данным милиции, причастны к этой противоправной деятельности две женщины 29-ти и 38-ми лет, а также 26-летний мужчина. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Троих могилевчан подозревают в том, что они обманом завладели более 3 тыс. рублей.

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