В Мозырском районе водолазы второй день ищут пропавшего в Припяти мужчину

Вечером 17 июля двое приятелей отдыхали на берегу Припяти неподалеку от деревни Кулинка. Один из них решил искупаться. Вошел в воду и вскоре пропал.

— На место происшествия прибыли водолазы местной спасательной станции. Были организованы поиски пропавшего. Работа осложнилась еще и тем, что в месте, где купался мужчина сильное течение. найти его до темна не удалось, — сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Поиски пропавшего на Припяти мужчины продолжаются.

В ОСВОДе отметили, что с начала года в водоемах области уже утонуло 14 человек.