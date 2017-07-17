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В Мозырском районе водолазы второй день ищут пропавшего в Припяти мужчину

18.07.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 17 июля двое приятелей отдыхали на берегу Припяти неподалеку от деревни Кулинка. Один из них решил искупаться. Вошел в воду и вскоре пропал.

— На место происшествия прибыли водолазы местной спасательной станции. Были организованы поиски пропавшего. Работа осложнилась еще и тем, что в месте, где купался мужчина сильное течение. найти его до темна не удалось, — сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Поиски пропавшего на Припяти мужчины продолжаются. 

В ОСВОДе отметили, что с  начала  года в водоемах области уже утонуло 14 человек.

 
 
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Вечером 17 июля двое приятелей отдыхали на берегу Припяти неподалеку от деревни Кулинка. Один из них решил искупаться. Вошел в воду и вскоре пропал.

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