Генпрокуратуры Беларуси и Таджикистана будут сотрудничать

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси и Генеральная прокуратура Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского ведомства.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк вместе с делегацией генпрокуратуры республики сейчас находится с визитом в Душанбе, где и был подписан этот документ, пояснили в пресс-службе.

"Cоглашение предусматривает взаимодействие в пределах компетенции органов прокуратур Беларуси и Таджикистана в обеспечении защиты прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, в том числе с такими ее организованными формами, как терроризм, коррупция, незаконный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ, незаконная миграция, торговля людьми, в сфере обмена опытом работы, нормативными правовыми актами", — проинформировали в ведомстве.

Конюк также обсудил с руководством Генпрокуратуры Таджикистана вопросы правового сотрудничества, борьбы с транснациональной преступностью.

Ожидается, что во время визита в Душанбе Конюк также проведет встречу с директором Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана и главой Верховного суда этой страны.