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На реке в Глубокском районе массово погибла рыба. Подозревают, что из-за нечистот с птицефабрики

18.07.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Нечистоты молочного цеха Глубокской птицефабрики отравили воду в реке Добриловке. Комиссия, организованная межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира, выловила 525 мертвых особей густеры, красноперок, окуней, плотвы, щук и 5-килограммового карпа. Хотя рыбы пострадало гораздо больше, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

— Ядовитый сброс в реку сделал молочный цех Глубокской птицефабрики в Запрудье, — начальнику Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Алексею Протасу о ЧП стало известно от местного жителя в минувшую пятницу. — Других источников загрязнения в этой местности нет. Видимо, канализационный колодец предприятия забился отходами и они пошли мимо отстойной ямы. К тому же все эти дни шли дожди. Подобное уже случалось в июне 2011 года.

Пробы воды показали, что в ней практически не было кислорода: одна единица на куб — при норме шесть. Убойной для реки оказалась концентрация молочной кислоты. Она приравнивается к боевым отравляющим веществам.

Исполняющий обязанности начальника Глубокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Артур Гапаненок признает, что запах стоял еще тот:

— Масляных пятен не было, но вода была мутная, серая, с тухлым запахом.

Местные жители поговаривают, что душок от Добриловки шел несколько дней подряд. Сейчас рассчитывают ущерб, причиненный природе.

 
 
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Убойной для реки оказалась концентрация молочной кислоты. Она приравнивается к боевым отравляющим веществам.

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