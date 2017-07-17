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Судьба концерта Depeche Mode в РБ решится в течение нескольких дней

18.07.2017 13:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Решение о возможном переносе концерта Depeche Mode в Минске будет принято в течение ближайших дней, сообщили участники группы на странице в Facebook.

Судьба концерта Depeche Mode в РБ решится в течение нескольких дней
© Sputnik/
Фотофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы

Концерт британской группы был отменен накануне из-за резкого ухудшения состояния здоровья солиста коллективы Дэвида Гаана — он был госпитализирован в 9-ую столичную больницу, откуда его выписали утром во вторник.

"Мы рады сообщить, что состояние Дэйва улучшилось и мы сегодня отправимся в Украину для подготовки шоу в Киеве завтра вечером", — сообщили в группе.

Кроме концерта в среду в Киеве, Depeche Mode выступят и в пятницу — в столице Варшавы.

"Фанатам с билетами на вчерашнее шоу в Минске: мы изучаем все возможности и будем иметь больше информации в ближайшие дни. Спасибо вам всем за поддержку и хорошие пожелания прошлой ночью и этим утром", — заключили на странице Depeche Mode.

В столичной больнице Гаану ставили диагноз "мезаденит" — у него была резкая боль в области живота, однако сегодня здоровью певца ничто не угрожает.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарная рок-группа сообщила, что сможет выступить в Киеве вечером в среду, как и в пятницу в Варшаве.

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