МИНСК, 18 июл — Sputnik. Для белорусских здравниц было бы выгодно, если бы сроки безвизового пребывания для иностранных туристов были увеличены, заявил на пресс-конференции во вторник в Минске директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.



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"На сегодняшний день я могу привести единичные примеры посещения санаторно-курортных организации безвизовыми туристами — это посещение по путевке выходного дня. Но в данном случае скорее решается вопрос размещения. В данном случае люди, пребывающие до пяти суток, используют санатории не как санаторно-курортную организацию, а как место для размещения. Поэтому мы ратуем все-таки за увеличением сроков безвизового пребывания", — заявил Болбатовский.

Стандартная оздоровительная программа в белорусских здравницах рассчитана на две недели.

Пока же львиную долю иностранных туристов в белорусских санаториях составляют граждане России, хотя их количество понемногу снижается.

"Все равно более 90% иностранных гостей в белорусских санаториях — это граждане РФ. Однако по итогам первого квартала, мы видим, что структура меняется в сторону увеличения граждан других государств. И мы надеемся, что эта тенденция сохранится", — сказал Болбатовский.

Средняя заполняемость белорусских здравниц в первом полугодии 2017 года составила 70%, причем в летний период, несмотря на погодные условия, санатории заполнены на 100%.

При этом с привлечением средств бюджета и фонда социального страхования пройти оздоровления смогли около 380 тысяч граждан Беларуси. На эти цели было потрачено, по словам Болбатовского, более 92 миллионов рублей.

Увеличилась свободная продажа путевок и экспорт дополнительных медицинских услуг. Речь, по словам Болбатовского, о процедурах, которые делают в санаториях с применением природных факторов.

"Смысл поездки в санаторий в том и состоит, чтобы получить медицинскую помощь преимущественно природными лечебными факторами", — уточнил Болбатовский.

Он напомнил, что на территории белорусских санаторно-курортных организаций функционирует более 90 скважин с минеральной водой, а также используется четыре месторождения грязи.