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Санатории ратуют за увеличение сроков "безвиза" для туристов

18.07.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Для белорусских здравниц было бы выгодно, если бы сроки безвизового пребывания для иностранных туристов были увеличены, заявил на пресс-конференции во вторник в Минске директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Санатории ратуют за увеличение сроков "безвиза" для туристов
© Sputnik / Виктор Толочко
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"На сегодняшний день я могу привести единичные примеры посещения санаторно-курортных организации безвизовыми туристами — это посещение  по путевке выходного дня. Но в данном случае скорее  решается вопрос размещения. В данном случае люди, пребывающие до пяти суток, используют санатории не как санаторно-курортную организацию, а как место для размещения. Поэтому мы ратуем все-таки за увеличением сроков безвизового пребывания", — заявил Болбатовский.

Стандартная оздоровительная программа в белорусских здравницах рассчитана на две недели.

Пока же львиную долю иностранных туристов в белорусских санаториях составляют граждане России, хотя их количество понемногу  снижается.

"Все равно более 90% иностранных гостей в белорусских санаториях — это граждане РФ.  Однако по итогам первого квартала, мы видим, что структура меняется в сторону увеличения граждан других государств.  И мы надеемся, что эта тенденция сохранится", — сказал Болбатовский. 

Санатории ратуют за увеличение сроков "безвиза" для туристов
© Sputnik/
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Средняя заполняемость белорусских здравниц в первом полугодии 2017 года составила 70%, причем в летний период, несмотря на погодные условия, санатории заполнены на 100%.

При этом с привлечением средств бюджета  и фонда социального страхования пройти оздоровления смогли  около 380 тысяч граждан Беларуси. На эти цели было потрачено, по словам Болбатовского, более 92 миллионов рублей.

Увеличилась свободная продажа путевок и экспорт дополнительных медицинских услуг.  Речь, по словам Болбатовского, о процедурах, которые делают в санаториях с применением природных факторов.

"Смысл поездки в санаторий в том и состоит, чтобы получить медицинскую помощь преимущественно природными  лечебными факторами", — уточнил Болбатовский.

Он напомнил, что на территории белорусских санаторно-курортных организаций функционирует более 90 скважин с минеральной водой, а также используется четыре месторождения грязи.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на погодные условия, белорусские санатории в летний период заполнены на 100%, подавляющее большинство иностранных гостей по-прежнему составляют граждане...

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