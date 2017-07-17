Жители солигорского Поместья: как некогда элитный микрорайон выживает за счет своих жителей

26 лет назад Поместье планировали сделать элитным микрорайоном Солигорска с уникальной застройкой и полноценным социальным центром. Сейчас он скорее напоминает глубинку, чем часть молодого, динамично развивающегося города. О проблеме рассказывает издание Млын.by.





«Элитный» район своими руками

Красивые двухэтажные коттеджи сильно контрастируют с размытыми дорогами и огромными лужами.

«Райское место, да только позабытое и позаброшенное», — говорят местные жители.

Жилой комплекс здесь стали возводить еще в 1991 году. Планы у проектировщиков были грандиозные: помимо нетипичной коттеджной застройки, здесь должны были появиться школа, детский сад, магазин, Дом быта. Обещали будущим владельцам домов и все необходимые удобства, как в городе: канализацию, водопровод, газопровод. А на деле все вышло не так.

— Меня и многих из тех, кто сюда переехал, заинтересовало предложение перебраться из городских квартир ближе к природе, — рассказывает житель микрорайона Поместье Вадим Лялькин. — Тем более что находится застройка в черте города. Обещали нам и все городские удобства. Дом я построил очень быстро — меньше чем за год. Но сложности были с самого начала. Строительство Поместья началось в период распада СССР, и мы оказались никому не нужны. Генплан, разработанный еще при Союзе, реализовать никто не собирался.

Вадим Лялькин живет в Поместье практически с первого дня. И постоянно борется с проблемами. Вспоминает, как после переезда в новый дом столкнулись с отсутствием электричества, газоснабжения — три года коттедж пришлось топить торфом.

— Я такой человек: ни от кого не привык ждать милости, — признается Вадим Лялькин. — Сам решил вопрос с электричеством: попросил разрешения у садового товарищества, которое расположено неподалеку, подключиться к их точке питания на время. Не было канализации — сделал свою, временную.

Так и началась борьба Вадима Лялькина за выживание в «элитном» микрорайоне Солигорска. Жители Поместья предложили ему стать председателем кооператива. С 1997 года Вадим Александрович сражался уже не только за себя, но и за всех остальных. И к началу двухтысячных у Поместья появился свой газопровод. Немалых усилий стоило и строительство подъездных дорог к домам.

— Для прокладки дороги надо было сделать песчаную подушку под асфальт. Нанимали технику за свои деньги, — вспоминает Вадим Лялькин. Работая в строительной сфере, он знал все нюансы, сам составил проект карьера для добычи песка на 8 000 «кубов». — Заключили соглашение с управлением № 108 треста № 3, их самосвалы отсыпали нам дорожное полотно. Стали мы за свои деньги подсыпать дороги щебнем, доводить их до ума. Вот так потихоньку все и делали своими руками.

Самим пришлось решать и вопросы с канализацией. После многочисленных жалоб и обращений в местные органы власти ее построили, но при этом все дороги пришли в негодность. Ремонтировать полотно не взялась ни одна солигорская организация — оказалось, что дорожное покрытие, обустроенное силами местных жителей, нигде не числится. Так что и ремонт жители Поместья делали самостоятельно.



Несколько лет назад здесь не было даже магазина. Проблему частично решила одна из местных жительниц, открыв свою торговую точку

Долгая дорога в центр

Так же сложно и долго решали вопрос с водоснабжением — вместо обещанных 10 месяцев воду в дома вели около 6 лет!

Потратив много времени, сил, средств и нервов, жители Поместья все-таки благоустроили свой микрорайон. Со многими проблемами, которые не смогли или отказались решать на местном уровне, пришлось обращаться в Миноблисполком. Например, по вопросу транспортного сообщения.

— Мы ведь живем в городе, но чтобы попасть в центр, который находится всего в нескольких километрах от нас, приходилось тратить по полчаса времени, а то и больше, — рассказывает местный житель Роман Сакач. — Всего два раза в день ходил автобус — добирайтесь как хотите. Мы просили наладить транспортное сообщение. Даже сами остановку построили. Дали нам автобус № 19, который шел через деревню Дубеи. До центра мы добирались всего за 10−12 минут. Но после маршрут изменили — транспорт пустили через деревню Тычины и садоводческое товарищество. Автобус там ездит по улицам кругами, поставили 5 дополнительных остановочных пунктов. Так что теперь дорога до центра у нас опять занимает больше получаса. Да и людей стало ездить больше, случалось, в час пик наши дети, которые добираются из Поместья в школу, падали в обморок. После обращения в Минский облисполком вопрос удалось решить. Теперь хотя бы половина автобусных маршрутов идет напрямую в центр.

Вынуждены просить о помощи

Но у жителей Поместья еще масса нерешенных вопросов. И опять за помощью они обращаются в Миноблисполком. Острая проблема — благоустройство улиц микрорайона. В строительстве дорог жители готовы принять непосредственное участие — уже собрали половину суммы на новое дорожное покрытие.

— Мы собрали больше 5000 рублей, чтобы заасфальтировать наши дороги. В прошлом году по такому принципу — 50% стоимости работ оплачивает государство, а 50% — жители — у нас благоустроили две улицы, — рассказывает Вадим Лялькин. — Я составил смету, собрал деньги еще на три улицы. Но в исполкоме нам сказали, что ничем не смогут помочь. Снова пришлось самим, за свои деньги, нанимать технику и хоть как-то благоустроить дороги. Правда, такого покрытия хватит всего на пару-тройку лет. Хотелось бы, чтобы нам пошли навстречу и помогли в укладке асфальта.

Еще об одной проблеме рассказывает жительница микрорайона Поместье Татьяна Рощеня:

— У нас здесь, в черте города, нет ни садика, ни школы, ни банкомата, ни аптеки. Несколько лет назад не было даже продуктового магазина. Словом, нет никакой инфраструктуры, не говоря уже о социальном центре со всеми удобствами, которые обещали нам при строительстве Поместья 26 лет назад.

Территория, которую когда-то отвели под строительство объектов инфраструктуры, уже заросла деревьями и кустарниками. Нет ни Дома быта, ни школы, ни детского сада.



Местный житель Вадим Лялькин: некогда эта земля была отведена под строительство социального центра, и за эти годы заросла деревьями

— У меня скоро внуки пойдут в школу, — беспокоится Татьяна Рощеня, — а идти-то — некуда! Чтобы до центра доехать на автобусе к началу уроков, детям приходится вставать в 5.30. Мы обращались в местные органы власти по вопросу строительства у нас школы, хотя бы начальной, пока дети немного подрастут, но нам объяснили, что с сентября в поселке Старобин (в 4 км от Поместья. — Млын.by) открывают учебное заведение. Это здание бывшего КБО, его реставрировали. Но проблема остается нерешенной: нашим детям не будет проще добираться до Старобина, чем до центра Солигорска. Да и почему жители города, коими мы являемся, должны учиться в деревенской школе? Совсем как-то нелогично, но прежде всего — неудобно!