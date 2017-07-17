ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители солигорского Поместья: как некогда элитный микрорайон выживает за счет своих жителей

18.07.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

26 лет назад Поместье планировали сделать элитным микрорайоном Солигорска с уникальной застройкой и полноценным социальным центром. Сейчас он скорее напоминает глубинку, чем часть молодого, динамично развивающегося города. О проблеме рассказывает издание Млын.by.


«Элитный» район своими руками

Красивые двухэтажные коттеджи сильно контрастируют с размытыми дорогами и огромными лужами.

«Райское место, да только позабытое и позаброшенное», — говорят местные жители.

Жилой комплекс здесь стали возводить еще в 1991 году. Планы у проектировщиков были грандиозные: помимо нетипичной коттеджной застройки, здесь должны были появиться школа, детский сад, магазин, Дом быта. Обещали будущим владельцам домов и все необходимые удобства, как в городе: канализацию, водопровод, газопровод. А на деле все вышло не так.

— Меня и многих из тех, кто сюда переехал, заинтересовало предложение перебраться из городских квартир ближе к природе, — рассказывает житель микрорайона Поместье Вадим Лялькин. — Тем более что находится застройка в черте города. Обещали нам и все городские удобства. Дом я построил очень быстро — меньше чем за год. Но сложности были с самого начала. Строительство Поместья началось в период распада СССР, и мы оказались никому не нужны. Генплан, разработанный еще при Союзе, реализовать никто не собирался.

Вадим Лялькин живет в Поместье практически с первого дня. И постоянно борется с проблемами. Вспоминает, как после переезда в новый дом столкнулись с отсутствием электричества, газоснабжения — три года коттедж пришлось топить торфом.

— Я такой человек: ни от кого не привык ждать милости, — признается Вадим Лялькин. — Сам решил вопрос с электричеством: попросил разрешения у садового товарищества, которое расположено неподалеку, подключиться к их точке питания на время. Не было канализации — сделал свою, временную.

Так и началась борьба Вадима Лялькина за выживание в «элитном» микрорайоне Солигорска. Жители Поместья предложили ему стать председателем кооператива. С 1997 года Вадим Александрович сражался уже не только за себя, но и за всех остальных. И к началу двухтысячных у Поместья появился свой газопровод. Немалых усилий стоило и строительство подъездных дорог к домам.

— Для прокладки дороги надо было сделать песчаную подушку под асфальт. Нанимали технику за свои деньги, — вспоминает Вадим Лялькин. Работая в строительной сфере, он знал все нюансы, сам составил проект карьера для добычи песка на 8 000 «кубов». — Заключили соглашение с управлением № 108 треста № 3, их самосвалы отсыпали нам дорожное полотно. Стали мы за свои деньги подсыпать дороги щебнем, доводить их до ума. Вот так потихоньку все и делали своими руками.

Самим пришлось решать и вопросы с канализацией. После многочисленных жалоб и обращений в местные органы власти ее построили, но при этом все дороги пришли в негодность. Ремонтировать полотно не взялась ни одна солигорская организация — оказалось, что дорожное покрытие, обустроенное силами местных жителей, нигде не числится. Так что и ремонт жители Поместья делали самостоятельно.


Несколько лет назад здесь не было даже магазина. Проблему частично решила одна из местных жительниц, открыв свою торговую точку

Долгая дорога в центр

Так же сложно и долго решали вопрос с водоснабжением — вместо обещанных 10 месяцев воду в дома вели около 6 лет!

Потратив много времени, сил, средств и нервов, жители Поместья все-таки благоустроили свой микрорайон. Со многими проблемами, которые не смогли или отказались решать на местном уровне, пришлось обращаться в Миноблисполком. Например, по вопросу транспортного сообщения.

— Мы ведь живем в городе, но чтобы попасть в центр, который находится всего в нескольких километрах от нас, приходилось тратить по полчаса времени, а то и больше, — рассказывает местный житель Роман Сакач. — Всего два раза в день ходил автобус — добирайтесь как хотите. Мы просили наладить транспортное сообщение. Даже сами остановку построили. Дали нам автобус № 19, который шел через деревню Дубеи. До центра мы добирались всего за 10−12 минут. Но после маршрут изменили — транспорт пустили через деревню Тычины и садоводческое товарищество. Автобус там ездит по улицам кругами, поставили 5 дополнительных остановочных пунктов. Так что теперь дорога до центра у нас опять занимает больше получаса. Да и людей стало ездить больше, случалось, в час пик наши дети, которые добираются из Поместья в школу, падали в обморок. После обращения в Минский облисполком вопрос удалось решить. Теперь хотя бы половина автобусных маршрутов идет напрямую в центр.

Вынуждены просить о помощи

Но у жителей Поместья еще масса нерешенных вопросов. И опять за помощью они обращаются в Миноблисполком. Острая проблема — благоустройство улиц микрорайона. В строительстве дорог жители готовы принять непосредственное участие — уже собрали половину суммы на новое дорожное покрытие.

— Мы собрали больше 5000 рублей, чтобы заасфальтировать наши дороги. В прошлом году по такому принципу — 50% стоимости работ оплачивает государство, а 50% — жители — у нас благоустроили две улицы, — рассказывает Вадим Лялькин. — Я составил смету, собрал деньги еще на три улицы. Но в исполкоме нам сказали, что ничем не смогут помочь. Снова пришлось самим, за свои деньги, нанимать технику и хоть как-то благоустроить дороги. Правда, такого покрытия хватит всего на пару-тройку лет. Хотелось бы, чтобы нам пошли навстречу и помогли в укладке асфальта.

Еще об одной проблеме рассказывает жительница микрорайона Поместье Татьяна Рощеня:

— У нас здесь, в черте города, нет ни садика, ни школы, ни банкомата, ни аптеки. Несколько лет назад не было даже продуктового магазина. Словом, нет никакой инфраструктуры, не говоря уже о социальном центре со всеми удобствами, которые обещали нам при строительстве Поместья 26 лет назад.

Территория, которую когда-то отвели под строительство объектов инфраструктуры, уже заросла деревьями и кустарниками. Нет ни Дома быта, ни школы, ни детского сада.


Местный житель Вадим Лялькин: некогда эта земля была отведена под строительство социального центра, и за эти годы заросла деревьями

— У меня скоро внуки пойдут в школу, — беспокоится Татьяна Рощеня, — а идти-то — некуда! Чтобы до центра доехать на автобусе к началу уроков, детям приходится вставать в 5.30. Мы обращались в местные органы власти по вопросу строительства у нас школы, хотя бы начальной, пока дети немного подрастут, но нам объяснили, что с сентября в поселке Старобин (в 4 км от Поместья. — Млын.by) открывают учебное заведение. Это здание бывшего КБО, его реставрировали. Но проблема остается нерешенной: нашим детям не будет проще добираться до Старобина, чем до центра Солигорска. Да и почему жители города, коими мы являемся, должны учиться в деревенской школе? Совсем как-то нелогично, но прежде всего — неудобно!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас район скорее напоминает глубинку, чем часть молодого, динамично развивающегося города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Санатории ратуют за увеличение сроков "безвиза" для туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика