В Гродно задержали напавшего на 92-летнюю пенсионерку грабителя

Милиционеры в Гродно задержали грабителя, напавшего на 92-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения магазина по улице Гагарина. Именно видеозапись помогла раскрыть это преступление. Один из сотрудников милиции вспомнил, что две недели назад уже доставлял в отдел внутренних дел похожего человека за административное правонарушение.

Оперативники отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД совместно с коллегами из УВД провели оперативно-разыскные мероприятия. Вскоре злоумышленник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Напомним, 12 июля в Гродно на улице Гоголя мужчина отобрал у 92-летней бабушки кошелек. Пенсионерка вышла из автобуса на остановке и направлялась домой. При себе у нее была женская сумочка, в которой на самом верху лежал кошелек. По предварительной версии, злоумышленник ехал с потерпевшей в одном автобусе и видел, куда бабушка положила бумажник. Подгадав момент, когда рядом никого не было, он подошел к пенсионерке сзади, выхватил из сумки кошелек и скрылся. В портмоне было всего 10 рублей и документы.