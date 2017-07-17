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В Гродно задержали напавшего на 92-летнюю пенсионерку грабителя
18.07.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Милиционеры в Гродно задержали грабителя, напавшего на 92-летнюю пенсионерку. Об этом
Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения магазина по улице Гагарина. Именно видеозапись помогла раскрыть это преступление. Один из сотрудников милиции вспомнил, что две недели назад уже доставлял в отдел внутренних дел похожего человека за административное правонарушение.
Оперативники отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД совместно с коллегами из УВД провели оперативно-разыскные мероприятия. Вскоре злоумышленник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Напомним, 12 июля в Гродно на улице Гоголя мужчина
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Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения магазина по улице Гагарина. Именно видеозапись помогла раскрыть это преступление.
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