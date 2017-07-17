ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно задержали напавшего на 92-летнюю пенсионерку грабителя

18.07.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиционеры в Гродно задержали грабителя, напавшего на 92-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения магазина по улице Гагарина. Именно видеозапись помогла раскрыть это преступление. Один из сотрудников милиции вспомнил, что две недели назад уже доставлял в отдел внутренних дел похожего человека за административное правонарушение.

Оперативники отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД совместно с коллегами из УВД провели оперативно-разыскные мероприятия. Вскоре злоумышленник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Напомним, 12 июля в Гродно на улице Гоголя мужчина отобрал у 92-летней бабушки кошелек. Пенсионерка вышла из автобуса на остановке и направлялась домой. При себе у нее была женская сумочка, в которой на самом верху лежал кошелек. По предварительной версии, злоумышленник ехал с потерпевшей в одном автобусе и видел, куда бабушка положила бумажник. Подгадав момент, когда рядом никого не было, он подошел к пенсионерке сзади, выхватил из сумки кошелек и скрылся. В портмоне было всего 10 рублей и документы.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения магазина по улице Гагарина. Именно видеозапись помогла раскрыть это преступление.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Судьба концерта Depeche Mode в РБ решится в течение нескольких дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика