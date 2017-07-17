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В Гомеле заведующая магазином присваивала выручку, чтобы потратить ее на игральные автоматы

18.07.2017 14:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В течение полугода заведующая магазином торговой сети железной дороги нанесла материальный ущерб предприятию более чем на 12 тысяч рублей. Своих подчиненных она убедила отдавать ей наличные от продажи товаров в случае, если покупатель не требует чек, и он не пробивается. Что касалось денег, то они ей якобы были необходимы на нужды магазина, пишет «СБ. Беларусь Сегодня».

Подчиненные следовали ее пожеланию, пока не обнаружилась крупная недостача. В отношении завмага было возбуждение уголовное дело за завладение имуществом должностным лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Следствие выяснило, что казенные деньги 37-летняя женщина «просаживала» на игровых автоматах в надежде заработать и перекрыть взятые суммы. Но не случилось, хотя на суде она призналась, что дважды удача ей улыбалась и она вносила потраченные деньги.

Суд определил гомельчанке в качестве наказания 3,5 года лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. К ней также применена конфискация имущества и лишение права занимать организационно-распорядительные должности в течение пяти ближайших лет.

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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Суд определил гомельчанке в качестве наказания 3,5 года лишения свободы с отсрочкой приговора на два года, и конфискацию имущества.

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