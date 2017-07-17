Стоимость путевок в детские лагеря в этом году оказалась ниже запланированной

Родительская доплата за путевки в детские лагеря снизилась, передает БЕЛТА . Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Фактически сложившаяся цена путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием в первую смену оказалась несколько ниже запланированной и составила 380 белорусских рублей при плановой цене 410. Что касается спортивных лагерей, стоимость путевки в них составила 420, планировалась — Br465.

— Это позволяет увеличить доступность отдыха в лагерях, а также уменьшить стоимость родительских доплат, — констатировал Геннадий Болбатовский.

Напомним, государство компенсирует часть расходов родителей на покупку путевок.

Дотации государства в этом году такие:

— в загородный детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием — 175 рублей;

— в школьный лагерь — 72 рубля;

— в лагерь труда и отдыха (18 дней, дневное пребывание) — 80 рублей;

— в спортивно-оздоровительный загородный лагерь (18 дней, круглосуточный) — 196 рублей;

— в палаточный (9 дней) — 75 рублей.

Сейчас в оздоровительных лагерях Беларуси заканчивается вторая смена. По словам Геннадия Болбатовского, в первые две смены была организована работа более 5 тыс. лагерей. Прогнозируется, что за этот период оздоровление пройдут около 80% детей от запланированного количества на 2017 год. При этом плановое значение — порядка 360 тыс. школьников.