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За ложное сообщение о бомбе в ночном клубе на жителя Борисова завели уголовное дело

18.07.2017 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 15 июля в милицию поступил звонок о бомбе в одном из клубов Борисова. Тревога оказалась ложной. В отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает управление Следственного комитета по Минской области.

Звонивший сообщил, что в здании ночного клуба спрятано взрывное устройство. Но саперы ничего не нашли. Оказалось, звонил безработный местный житель. В тот момент он находился у клуба и был пьян.

— Проводится расследование. Подозреваемый находится под обязательством о явке и надлежащем поведении, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Напомним, в таких случаях людей привлекают по ст. 340 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об опасности). Санкция статьи — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Что важно, это не бдительные граждане, за помощь которым всегда благодарны. А те, кто изначально понимает ложность информации, но все равно хочет ее сообщить.

Следователи объясняют, что подобные шутки нарушают нормальную работу учреждений. Поэтому все связанные с этим траты виновник обязан компенсировать.

 
 
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Оказалось, мужчина в тот момент был пьян. Сейчас он фигурант уголовного дела и находится под обязательством о явке.

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