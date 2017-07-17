За ложное сообщение о бомбе в ночном клубе на жителя Борисова завели уголовное дело

Ночью 15 июля в милицию поступил звонок о бомбе в одном из клубов Борисова. Тревога оказалась ложной. В отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает управление Следственного комитета по Минской области.

Звонивший сообщил, что в здании ночного клуба спрятано взрывное устройство. Но саперы ничего не нашли. Оказалось, звонил безработный местный житель. В тот момент он находился у клуба и был пьян.

— Проводится расследование. Подозреваемый находится под обязательством о явке и надлежащем поведении, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Напомним, в таких случаях людей привлекают по ст. 340 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об опасности). Санкция статьи — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Что важно, это не бдительные граждане, за помощь которым всегда благодарны. А те, кто изначально понимает ложность информации, но все равно хочет ее сообщить.

Следователи объясняют, что подобные шутки нарушают нормальную работу учреждений. Поэтому все связанные с этим траты виновник обязан компенсировать.