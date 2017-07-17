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Третьи сутки в Костюковичском районе ищут 90-летнюю женщину, которая ушла в лес за грибами

18.07.2017 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В Костюковичском районе третьи сутки ищут 90-летнюю жительницу деревни Егоровка. Женщина ушла утром 16 июля в лес за грибами и не вернулась, сообщили в УВД Могоблисполкома.

За помощью к милиционерам обратилась 85-летняя сестра пропавшей женщины. Она рассказала, что та ушла в 10 утра в лес за грибами, а домой так и не пришла.

Приметы пропавшей Ольги Силантьевны Гиркиной: на вид 85−90 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы прямые седые, лицо треугольное, брови прямые, глаза серо-зеленые, нос средний прямой, рот средний, губы средней толщины.

Была одета: на голове — платок синего цвета, кофта серого цвета на пуговицах, юбка серого цвета, галоши черного цвета. При себе имела плетеную корзину.

Женщину ищут милиционеры, сотрудники МЧС, добровольцы и родственники женщины, работники железнодорожного и автовокзалов. Учитывая возраст пропавшей, а также погодные условия, сотрудники работают оперативно и внимательно: посменно прочесывают буквально каждый метр лесного массива.

УВД просит всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, немедленно звонить по телефону «102».

 
 
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