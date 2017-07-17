Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 22 июля

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Держатели банковских пластиковых карт могут столкнуться со сложностями в безналичных расчетах ночью 22 июля, сообщили Sputnik во вторник в ОАО "Банковский процессинговый центр".

Центр на период с 02:00 до 06:00 в этот день запланировал проведение технологических работ – будет модернизироваться сеть хранения данных аппаратно-программного комплекса.

"Возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра", – сказали собеседники Sputnik.

В ОАО также отметили, что в это время 22 июля граждане могут столкнуться со сложностями при расчетах в магазинах и АЗС, а также при получении денег в банкоматах и оплате услуг в инфокиосках.

В центре принесли держателям карт извинения за возможные неудобства.