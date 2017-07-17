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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 22 июля
18.07.2017 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл – Sputnik. Держатели банковских пластиковых карт могут столкнуться со сложностями в безналичных расчетах ночью 22 июля, сообщили Sputnik во вторник в ОАО "Банковский процессинговый центр".
Центр на период с 02:00 до 06:00 в этот день запланировал проведение технологических работ – будет модернизироваться сеть хранения данных аппаратно-программного комплекса.
"Возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра", – сказали собеседники Sputnik.
В ОАО также отметили, что в это время 22 июля граждане могут столкнуться со сложностями при расчетах в магазинах и АЗС, а также при получении денег в банкоматах и оплате услуг в инфокиосках.
В центре принесли держателям карт извинения за возможные неудобства.
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В Банковском процессинговом центре обнадежили, что перерывы в обслуживании карт будут кратковременными.
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