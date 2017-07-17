Сборы учеников к школе влетят родителям в копеечку

До начала нового учебного года остается все меньше времени. В августе родители начнут активно собирать детей в школы, покупая им обувь, одежду и принадлежности. Ежегодно сборы детей влетают семейному бюджету белорусов в копеечку.

Как сообщает агентство «Минск-Новости » со ссылкой на Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, в этом году экипировка школьников младших классов обойдется родителям в сумму от 175 до 735 рублей, а старшеклассников — от 230 до 870 рублей. При этом многодетные семьи получат от универмагов скидку 10%.

Продажу всех необходимых товаров в «максимально расширенном ассортименте» осуществляют 24 организации торговли, включая 57 магазинов, с 10 июля по 10 сентября. Кроме того, в 400 магазинах организована продажа отдельных видов канцелярских товаров для школьников.

В некоторых торговых организациях перед школой будет оформлено более 80 уголков для первоклассников, выделено дополнительно 85 торговых мест внутри магазинов, обеспечена торговля на прилегающих территориях, организованы «школьные базары»в количестве 25 штук, в том числе, постоянно действующие при крупнейших минских универмагах (ОАО «ЦУМ Минск», УП «Универмаг Беларусь», ООО «ТД «На Немиге»).

Накануне нового учебного года 19 и 20 августа на площадке у Дворца спорта с 10:00 до 18:00 будет пройдите ярмарка «Пора в школу!». С 26 по 29 августа в зале Дворца спорта будут работать Международная специализированная выставка-ярмарка «Здравствуй, школа — 2017!» и 11-я международная специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для детей «Нашим детям — 2017».