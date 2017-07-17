Средний конкурс на бюджет в БГУ превысил два человека на место

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Средний конкурс на бюджетную форму обучения в Белорусский государственный университет превысил два человека на место, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто будет учить детей: в педагоги идут даже со 101 баллом из 400

Вузы Беларуси подводят итоги приемной кампании на бюджет, а зачисление первокурсников состоится до 28 июля. Согласно предварительным данным проходные баллы в этом году выросли по сравнению с прошлогодними, а по ряду специальностей увеличился и конкурс.

"На дневную бюджетную форму обучения подано 4433 заявления (2016 – 3585) абитуриентов при плане приема 2164 человека (в 2016 – 2207). Средний конкурс превысил два человека на место", – сообщили в пресс-службе вуза.

В БГУ выросло и количество абитуриентов, имеющих более 300 баллов из 400 – таких 51,4% от общего числа.

Высокий конкурс сложился на специальности, по которым проводятся внутренние испытания: на коммуникативный дизайн – 27,5 человека на место, на дизайн предметно-пространственной среды – 9,6 человека, на правоведение – более четырех на место.

По ряду специальностей в БГУ проходные баллы выросли на 30-50 пунктов, что в Минобразования пояснили возможностью абитуриентов сдавать на централизованном тестировании по четыре предмета и выбирать более высокие результаты. Увеличились проходные баллы и на ряде специальностей в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском национальном технологическом университете (БНТУ) и Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР).