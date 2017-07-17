МИНСК, 18 июл — Sputnik. Большое совещание с участием руководителей комитетов по строительству и архитектуре всех регионов, а также подчиненных им структур, пройдет в среду в Мингорисполкоме и будет посвящено вопросам реализации указа президента об адресных жилищных субсидиях и вопросам, связанным с прекращением действия с 6 августа 2017 года указа №585, сообщили Sputnik в Миноблисполкоме.



© Sputnik / Виктор Толочко Стоит ли ждать продления указа №585 в ближайшие дни

Новый указ президента №240 об адресных жилищных субсидиях был подписан в начале июля и вступит в силу 6 августа. С этой же даты прекращает свое действие указ №585, который оговаривал условия получения господдержки молодым и многодетным семьям.

Надо решить, что делать

Как пояснили в Миноблисполкоме, Совет министров направил в областную администрацию письмо с приглашением прибыть на совещание в Мингорисполком 19 июля руководство областной администрации и комитета по строительству и архитектуре.

"В письме указывается, что совещание пройдет под руководством вице-премьера Анатолия Калинина. По состоянию на вечер вторника уточнений даты совещания или информации о его отмене не поступало", — сообщили в Миноблисполкоме.

Там уточнили, что аналогичные письма направлены и в другие регионы, а также в структуры городов и районов, которые курируют вопросы строительства.

Между тем, как сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, в рабочем графике Калинина до конца недели совещание по вопросам указов №240 и №585 не значится.

С учетом всех событий по этой теме за прошедшие несколько дней, можно предположить, что на совещании речь пойдет о выработке алгоритма плавного перехода от указа №585 к указу №240 — то есть фактически о продлении действия первого документа, как это и было анонсировано ранее.

Почему такая срочность?

Если говорить об отмене указа №585, то следует понимать, что речь идет о семьях, имевших право на помощь государства по этому документу. По нормам указа, они должны были взять коммерческий кредит в банке под ставки в 19-20% годовых.

Если указ отменят, по указу №240 такие семьи имеют право на адресные субсидии только в порядке очереди. Поэтому те, кто вступил в строительство в 2016-2017 году, попали в своеобразную "правовую яму" и теперь могут остаться с огромными выплатами по кредитам, на которые бы не рискнули, если бы не обещанная помощь государства.

После того, как чиновники из Минстройархитектуры неоднократно подтвердили тот факт, что указ №585 будет отменен с 6 августа, в обществе возникла напряженность.

Белорусы в соцсетях обрушились с критикой на данное решение, говоря о том, что не были предупреждены об изменении условий господдержки, вступили в строительство, взяли коммерческий кредит под высокие проценты, а теперь не могут его выплачивать. Также возникло непонимание, кто подпадает под действие указа №240, как он будет реализован на практике и кто по-прежнему может рассчитывать на господдержку по указу №13 о льготных кредитах на жилье для определенных категорий граждан, который свое действие не прекращает.

После этого в правительстве заявили, что консультации с представителями власти в ближайшие дни пройдут во всех регионах страны. Однако критика не утихала.

Извинения от министра

На минувшей неделе министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный уже заявил, что "отмена 585-го указа не имела смысла с 6 августа".

"Мы не смогли предусмотреть, что определенная категория людей, которая выстраивала свои бюджеты на строительство жилья, ударится в скалу непонимания. Надо признать, что это серьезная ошибка, и мы приносим свои извинения", — сказал министр.

Он рассказал, что уже подготовил обращение к президенту с просьбой продлить действие указа №585 на период завершения строительства домов, начатых строительством до принятия указа №240. При этом Черный уточнил, что продлено действие указа №585 будет не более чем до I квартала 2018 года.

В свою очередь вице-премьер Анатолий Калинин во время приема граждан в Жабинке заявил, что правительство хочет сделать "плавный переход" от норм указа №585 к указу №240.