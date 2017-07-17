Во Фрунзенском районе откроют два детских сада, которые не работали 10 лет

В Минске на улице Одинцова и на проспекте Пушкина 10 лет не работают два детских сада — № 483 и № 259. Открыть их планируют в конце этого года. Агентство « Минск-Новости » пишет о том, почему учреждения так долго были закрыты и как изменятся после ремонта.



Фото: Наталья Заяц, «Минск-Новости»

Два детских сада были закрыты в 2000 году. Тот, что на Одинцова, 85 — из-за слабой заполняемости, она составляла меньше 40%. А 259 сад на проспекте Пушкина, 60, который принадлежал на тот момент ЗАО «Атлант», закрывали на капитальный ремонт. Работы продолжались три года, после чего остановились. Позже предприятие передало здание на баланс управления образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района.

Заместитель начальника управления по административно-хозяйственной деятельности Татьяна Амелишко рассказала, что в двух зданиях капитальный ремонт все же провели. Сады утеплили, помещения перепланировали и перепрофилировали.



Фото: Наталья Заяц, «Минск-Новости»

— Предполагается, что в 259 саду будет организовано восемь групп, в том числе ясельные. Он сможет принять 150 детей. А 483-й — 190.

Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории: появятся теневые навесы с помещениями для хранения игрушек, спортивные и игровые площадки, городок для изучения правил дорожного движения. Кроме того, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники.

Планируется, что до конца нынешнего года эти сады откроются.