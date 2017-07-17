Мед и яблоки подорожают. Как холодная погода повлияет на урожай и цены

В соседней России сообщают, что холодное и дождливое лето испортило виды на урожай. Под угрозой томаты и огурцы, даже меда может быть вдвое меньше, чем в прошлом году. TUT.BY задался вопросами: а что у нас? каких ждать урожаев и отразится ли погода на стоимости продуктов?





Мед. «Пчелам нужна теплая, солнечная погода, без диких ветров»

Союз российских пчеловодов предсказывает , что производство меда может упасть вполовину — из-за плохой погоды. Их коллеги в Беларуси тоже обеспокоены.

— В первую очередь на здоровье пчел сказался неблагоприятный апрель, затяжная весна, — рассказывает председатель Союза белорусских пчеловодов Михаил Холодинский. — После относительно теплого марта пчелиные матки начали откладывать яйца, но в апреле холод не позволил пчелам нормально развиваться, многие семьи вышли ослабленными. Профессиональные пчеловоды начали подкармливать пчел, как-то их утеплять, но многие этого делать не умеют, поэтому в Беларуси наблюдается массовая гибель пчел.

Отечественные пчеловоды планируют даже устроить в начале августа республиканский семинар по теме «Ошибки минувшего сезона».

— А сейчас вот — погоды нет. Пчеле нужна теплая, солнечная погода, без диких ветров, без дождя. В дождь пчела не вылетает. Погода влияет на медоносы. Сейчас цветет липа — ей нужно +15 — +18 ночью, парность, влажность, а сейчас по ночам +9 — +11 градусов тепла. Зацветет гречиха — ей требуется +18 градусов тепла ночью. Иначе не выделяется нектар, злые пчелы мечутся над растениями, ничего не получают, улетают в улей и едят там то, что раньше припасли, — объясняет Михаил Холодинский.





Эти факторы повлияли на цену. Представитель белорусских пчеловодов вспоминает, что в конце прошлого сезона литровая банка меда стоила в среднем 12−14 рублей, в этом году литр продают за 20 рублей, и есть основания думать, что к концу сезона мед будет дорожать.

— Но вообще цена будет зависеть и от того, насколько белорусский рынок будет заполнен импортным медом. Обычно к нам активно везли мед из России; возможно, теперь хлынет мед из Украины, Молдовы. Там скоро зацветет подсолнечник, появится мед не лучшего качества… Но цена, возможно, и стабилизируется. Что касается Беларуси, то наилучшие условия у нас в Брестской и Гродненской области, хуже всего — в Витебской, Могилевский и Гомельской, — говорит Михаил Холодинский.

Яблоки. «Даже без катаклизмов урожай в этом году был бы меньшим»

Фермеры отмечают, что не стоит в этом году ждать больших урожаев яблок и груш. И причина не в дождливом лете, а опять же — в холодной весне. Помним, что в мае, когда эти деревья вовсю цвели, в Беларуси случались и морозы .

— У меня, например, урожай яблок и груш будет очень маленький, — рассказывает Борис Хрипач, руководитель фермерского хозяйства «Ясная Заря» в Самохваловичах (Минский район). — Даже если бы в этом году не было природных катаклизмов, урожай был бы меньшим, чем в прошлом году, потому что яблони плодоносят циклично. Ну а тут еще и мороз «помог».

Борис Хрипач предполагает, что неурожай яблок и груш точно отразится на их цене на прилавках.

— Цена вырастет. Мало того что у нас проблема, но и польских производителей заморозки затронули. Ориентировочно скажу: если я в прошлом году яблоки продавал оптом по 70 копеек за кило, то в этом году будет минимум рубль. А значит, будет дороже и розница. Магазины «Дорорс» продавали наши яблоки по 1,2 — 1,3 рубля, а сейчас, я думаю, будет почти 1,8 — 2 рубля за кило. На осенних ярмарках, конечно, будет дешевле, потому что производители туда сами вывезут яблоки и будут продавать по оптовым ценам.





Весенние холода не пожалели и ягоды — в фермерском хозяйстве в этом году фактически нет смородины, урожай малины тоже меньший, чем в прошлом году.

— Сейчас главное, чтобы еще и града не было, — добавляет Борис Хрипач. — В прошлом году половину урожая яблок потерял из-за града в июле. 10 минут града — и часть яблок осталась на земле. А когда был ураган, большой ветер, пришел утром — а малина лежит на земле, ее просто сдуло.

Фермерское хозяйство «Фортуна» в Брестской области, Барановичский район, на погоду не жалуется. Здесь говорят: на наших землях дожди лучше, чем засуха. Выращивают, к слову, здесь «борщевой набор»: столовую свеклу, лук, капусту.

— Беларусь всегда считалась зоной рискованного земледелия. Какая погода есть — такая и слава Богу, — рассуждает фермер Галина Матус.

Единственный момент — то, что в дожди растения приходится активнее прежнего спасать от вредителей.

— Специальная обработка недешевая, большие деньги тратятся, чтобы уберечь растения от болезней. Не знаю, повлияет ли это на цену продуктов, но себестоимость увеличится точно.

Зерно. «Главное, чтобы было сухо, когда будем убирать»

Минсельхозпрод отмечал в мае, что холодная весна отразилась на темпах посадки картофеля. Говорили и о возможных потерях урожая яблок и косточковых культур — из-за того, что морозы вернулись, когда многие деревья уже цвели. Однако прогнозы в министерстве в целом оптимистичны.

— У соседей опасаются потерять урожай томатов лишь по той причине, что у них значительная часть этих растений — в открытом грунте, — считает начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Андрей Заневский. — У нас большинство томатов, те же огурцы и перцы, выращиваются в закрытом грунте, в теплицах. А там — регулируемый климат. Нас больше волнуют культуры, которые растут в открытом грунте, те же зерновые.





Однако про урожайность зерновых пока говорить рано.

— Сегодня организации еще не приступили к уборке, достаточно большой урожай на полях стоит. Низкие температуры просто замедляют фазы развития растений, идет более медленное созревание зерновых культур. Позже посеяли, позже будем убирать. А то, что влажно — нашей почве влага как раз нужна. Так что сказать, что отстаем — нельзя. Главное, чтобы было сухо, когда будет уборка. Пока можно говорить, что по озимому рапсу, который уже убирают сельхозорганизации, урожайность на 4 центнера выше, чем в прошлом году.