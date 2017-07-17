Дэйва Гаана в минской больнице обследовали профессора

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Минские медики рассказали, как лечили солиста британской группы Depeche Mode Дэйва Гаана, попавшего накануне в столичную больницу №9.

Концерт Depeche Mode в Минске был отменен в понедельник за час до начала: солиста группы госпитализировали из-за проблем с желудком. Уже утром во вторник Дэйв Гаан был выписан из больницы, а группа направилась в Киев, где в среду даст концерт.

Гаан и белорусские врачи

"Лежал на этой кровати, пил чай, общался с медперсоналом. Очень хороший и добрый по общению человек. На память оставил автограф", — рассказала сотрудница больницы.

По словам главврача больницы Владимира Кушниренко, артиста доставили в больницу в состоянии средней тяжести около 16:30 понедельника.

"После проведенных обследований и осмотра врачей, в котором участвовали многие профессора, был выставлен диагноз и определено лечение, которое проводилось весь вечер и всю ночь, до утра. В результате пациент почувствовал себя значительно лучше и утром покинул клинику", — отметил Кушниренко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Как следует из оказавшегося в распоряжении Sputnik фотоснимка с врачами, для Гаана послаблений в больнице не делали: звезда, как и все посетители, тоже был вынужден надеть бахилы.



© Sputnik/ Дэйв Гаан в 9-й городской больнице

Судьба концерта Depeche Mode в Минске

Сейчас организаторы минского концерта Depeche Mode ведут переговоры с продюсерами группы о возможном переносе концерта на 2018 год, чтобы купившие билеты фанаты могли посетить выступление кумиров. Концерт может быть и вовсе отменен, однако точная информация появится через несколько дней.

Организаторы призывают фанатов не выкидывать купленные ранее билеты — они понадобятся или для посещения нового шоу, или для возврата денег.

Минску единственному так не повезло с выступлением группы: уже в среду Depeche Mode выступят в Киеве, а в пятницу — в Варшаве. Большие фанаты группы смогут посетить концерты и там, однако сейчас в продаже остаются лишь дорогие билеты.

Реакция фанатов на болезнь Гаана

Конечно, тысячи собравшихся посетить концерт Depeche Mode фанатов были разочарованы случившемся, однако на музыканта не злились. Некоторые предлагали отравиться в знак солидарности с артистом, другие собрались у стен 9-й больницы, хотели передать Гаану фрукты и поддержать его.

Многие поклонники долго не могли поверить в случившееся и до последнего ждали у "Минск-Арены" >>

После выписки солист Depeche Mode поблагодарил всех фанатов в Минске за наилучшие пожелания и поддержку.