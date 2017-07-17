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В Столбцовском районе охотник "перебрал" с добычей и стал фигурантом дела

18.07.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении жителя Столбцовского района возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сначала, по всем правилам, он участвовал в отстреле одного кабана, а потом без разрешения — убил еще двух. Ущерб оценивают в 5500 рублей, возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Следственный комитет.


Участники этой истории — охотники; у них имеется разрешенное для этого оружие. Мужчины купили разовую лицензию на добычу одного кабана, и 15 июля отстрелили животное на территории лесхоза. После отметки егеря разрешение на охоту было закрыто.

— В дальнейшем один из мужчин умышленно в нарушение правил продолжил охоту без представителя охотничьих угодий и произвел отстрел еще двух кабанов. Об этом сообщил по телефону только своим товарищам, которые на автомобиле помогли ему ночью незаконно перевезти убитых диких животных, — рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

В отношении одного из мужчин возбуждено дело по ч. 2 ст. 282 УК (Незаконная охота). Ущерб окружающей среде оценивают в более чем 5500 рублей.

— В ходе расследования будет дана оценка соучастникам противоправных действий за перемещение (транспортировку) диких животных. Подобные действия попадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 282−1 УК, — добавила Татьяна Белоног.


Дома у одного из охотников нашли фрагменты туш

За совершение подобных преступлений предусмотрены различные наказания, в том числе лишение свободы на несколько лет.

 
 
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Действиям его товарищей, которые помогли с транспортировкой туш, еще дают правовую оценку.

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