В отношении жителя Столбцовского района возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сначала, по всем правилам, он участвовал в отстреле одного кабана, а потом без разрешения — убил еще двух. Ущерб оценивают в 5500 рублей, возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Следственный комитет.





Участники этой истории — охотники; у них имеется разрешенное для этого оружие. Мужчины купили разовую лицензию на добычу одного кабана, и 15 июля отстрелили животное на территории лесхоза. После отметки егеря разрешение на охоту было закрыто.

— В дальнейшем один из мужчин умышленно в нарушение правил продолжил охоту без представителя охотничьих угодий и произвел отстрел еще двух кабанов. Об этом сообщил по телефону только своим товарищам, которые на автомобиле помогли ему ночью незаконно перевезти убитых диких животных, — рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

В отношении одного из мужчин возбуждено дело по ч. 2 ст. 282 УК (Незаконная охота). Ущерб окружающей среде оценивают в более чем 5500 рублей.

— В ходе расследования будет дана оценка соучастникам противоправных действий за перемещение (транспортировку) диких животных. Подобные действия попадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 282−1 УК, — добавила Татьяна Белоног.



Дома у одного из охотников нашли фрагменты туш

За совершение подобных преступлений предусмотрены различные наказания, в том числе лишение свободы на несколько лет.