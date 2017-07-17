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Минобороны ответило Канопацкой: парад за городом обойдется дороже
18.07.2017 17:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл – Sputnik. Перенос военного парада за пределы Минска приведет к увеличению затрат на его подготовку, говорится в письме министра обороны Андрея Равкова, адресованного депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анне Канопацкой.
© Sputnik / Виктор Толочко
После аварии на проспекте Независимости во время репетиции парада, когда
"Перенос военного парада за пределы столицы приведет к увеличению затрат на его подготовку, снижению зрелищности и эмоционального эффекта ввиду неудобств, связанных с доставкой людей к местам его проведения и отрывом от других общих мероприятий праздника", – говорится в письме, подписанном Равковым.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр также напомнил, что военный парад 3 июля 2017 года на улицах Минска смотрели 250 тысяч человек. Эти граждане, и прежде всего ветераны ВОВ, могут негативно воспринять идею переноса парада за город.
По словам министра, проведение военного парада играет важную роль в воспитании чувства гордости за принадлежность к боевой славе страны. Кроме того, решение о целесообразности месте, времени и формате военного парада принимает президент Беларуси Александр Лукашенко.
Министр также напомнил Канопацкой, что проведение военных парадов практикуется во многих странах мира, в том числе в Париже (проводится по случаю Дня взятия Бастилии), Варшаве (по случаю дня Войска Польского), Пекине, Киеве, Москве и других городах.
Кроме того, городские власти предпринимают все возможные меры по минимизации неудобств во время его подготовки.
"Учитывая вышеизложенное, Министерство обороны считает проведение военных парадов непосредственно в столице Беларуси политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически обоснованным", – говорится в ответе министра обороны.
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Решение о целесообразности, месте, времени и формате военного парада принимает президент Беларуси, а судя по количеству зрителей 3 июля 2017 года перенос парада...
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