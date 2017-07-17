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Оголивший зад на "Евровидении-2017" журналист получил штраф в $320

18.07.2017 17:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Украинский журналист Виталий Седюк, который снял штаны во время выступления певицы Джамалы на сцене конкурса "Евровидение-2017" получил 8,5 тысячи гривен (около 320 долларов) штрафа, сообщило агентство УНИАН.

Оголивший зад на "Евровидении-2017" журналист получил штраф в 0
© REUTERS STRINGER
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"Прокурор просил наказания для пранкера в виде общественных работ", – говорится в сообщении.

По информации агентства, судья Днепровского суда решил назначить Седюку штраф в размере 8,5 тысячи гривен.

Журналист с таким наказанием согласился и заявил, что в его поступке не было криминала. Кроме того, во время судебного слушания дела Седюк попросил прощения у певицы Джамалы за свою выходку. 

Седюк выбежал на сцену в финале "Евровидения-2017", который проходил в Киеве. Молодой человек был с флагом Австралии и неожиданно для всех снял штаны. Седюка задержала охрана, в отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство. 

 
Теги: Минск
 
 
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Во время судебного слушания дела Седюк попросил прощения у певицы Джамалы за свою выходку.

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