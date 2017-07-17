МИНСК, 18 июл – Sputnik. Украинский журналист Виталий Седюк, который снял штаны во время выступления певицы Джамалы на сцене конкурса "Евровидение-2017" получил 8,5 тысячи гривен (около 320 долларов) штрафа, сообщило агентство УНИАН .

"Прокурор просил наказания для пранкера в виде общественных работ", – говорится в сообщении.

По информации агентства, судья Днепровского суда решил назначить Седюку штраф в размере 8,5 тысячи гривен.

Журналист с таким наказанием согласился и заявил, что в его поступке не было криминала. Кроме того, во время судебного слушания дела Седюк попросил прощения у певицы Джамалы за свою выходку.

Седюк выбежал на сцену в финале "Евровидения-2017", который проходил в Киеве. Молодой человек был с флагом Австралии и неожиданно для всех снял штаны. Седюка задержала охрана, в отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.