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Не отвечает общему настроению народа. Министр ответил депутату по поводу переноса парада за город

18.07.2017 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр обороны Андрей Равков прислал ответ депутату Анне Канопацкой по поводу возможности переноса военного парада за пределы Минска. В ведомстве считают проведение парадов непосредственно в столице «политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически целесообразным».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая получила ответ из Министерства обороны на обращение по поводу переноса парадов с участием военной техники за пределы столицы.

— По существу в ответе министра обороны только первый абзац, — написала она на своей странице в Фейсбуке. — На двух страницах уважаемый министр объясняет мне важность парадов, их значимость, традиции проведения в других странах и пр. Но я же об этом не спрашивала, а вносила совершенно конкретное и обоснованное предложение! Я не против парадов в городах, но против использования военной техники на улицах городов. Тем более, когда на репетиции случаются серьезные инциденты, и танк сносит деревья и столбы. А если завтра, на параде, этот танк въедет в трибуну со зрителями или президентом?

В ответе, который депутат выложила в соцсети, министр обороны подчеркивает, что «проведение военного парада играет важную роль в воспитании чувства гордости за принадлежность к боевой славе страны и демонстрирует боевую мощь Вооруженных Сил Республики Беларусь как гаранта мира на белорусской земле».

Андрей Равков объясняет, что решение о целесообразности, месте, времени и формате проведения парада принимает президент страны. И напоминает, что такая традиция есть во многих странах. В этом году, например, парады проходили в Таллине, Астане и Нью-Дели. Традиционно их проводят во Франции, Польше, Туркмении, Кыргызстане, КНР, Украине, России.

В ведомстве считают, что перенос парада вызовет негативную реакцию со стороны ветеранов ВОВ и граждан страны, «подавляющее большинство которых настроены патриотически и поддерживают традицию проведения военных парадов в Беларуси». Министр привел данные о том, что в этом году парад смотрело более 250 тысяч человек (не считая зрителей телетрансляции).

Перенос, по словам министра, приведет к увеличению затрат на подготовку, снижению зрелищности и эмоционального эффекта ввиду неудобств, связанных с доставкой людей.

Министерство обороны напомнило, что осуществляет комплекс мер по снижению неудобств в связи с временными изменениями в организации движения в городе.

В целом же ведомство считает проведение парадов непосредственно в столице «политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически целесообразным».

Напомним, в этом году в интернете создали петицию против проведения в Минске военных парадов, а также за перенесение их за город. Это произошло после того, как во время репетиции парада снес дерево и врезался в столб.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны Андрей Равков прислал ответ депутату Анне Канопацкой по поводу возможности переноса военного парада за пределы Минска. В ведомстве считают...

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