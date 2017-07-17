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Не отвечает общему настроению народа. Министр ответил депутату по поводу переноса парада за город
18.07.2017 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Министр обороны Андрей Равков прислал ответ депутату Анне Канопацкой по поводу возможности переноса военного парада за пределы Минска. В ведомстве считают проведение парадов непосредственно в столице «политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически целесообразным».
Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая получила ответ из Министерства обороны на обращение по поводу переноса парадов с участием военной техники за пределы столицы.
— По существу в ответе министра обороны только первый абзац, — написала она на
В ответе, который депутат выложила в соцсети, министр обороны подчеркивает, что «проведение военного парада играет важную роль в воспитании чувства гордости за принадлежность к боевой славе страны и демонстрирует боевую мощь Вооруженных Сил Республики Беларусь как гаранта мира на белорусской земле».
Андрей Равков объясняет, что решение о целесообразности, месте, времени и формате проведения парада принимает президент страны. И напоминает, что такая традиция есть во многих странах. В этом году, например, парады проходили в Таллине, Астане и Нью-Дели. Традиционно их проводят во Франции, Польше, Туркмении, Кыргызстане, КНР, Украине, России.
В ведомстве считают, что перенос парада вызовет негативную реакцию со стороны ветеранов ВОВ и граждан страны, «подавляющее большинство которых настроены патриотически и поддерживают традицию проведения военных парадов в Беларуси». Министр привел данные о том, что в этом году парад
Перенос, по словам министра, приведет к увеличению затрат на подготовку, снижению зрелищности и эмоционального эффекта ввиду неудобств, связанных с доставкой людей.
Министерство обороны напомнило, что осуществляет комплекс мер по снижению неудобств в связи с временными изменениями в организации движения в городе.
В целом же ведомство считает проведение парадов непосредственно в столице «политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически целесообразным».
Напомним, в этом году в интернете
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Министр обороны Андрей Равков прислал ответ депутату Анне Канопацкой по поводу возможности переноса военного парада за пределы Минска. В ведомстве считают...
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