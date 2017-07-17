Не отвечает общему настроению народа. Министр ответил депутату по поводу переноса парада за город

Министр обороны Андрей Равков прислал ответ депутату Анне Канопацкой по поводу возможности переноса военного парада за пределы Минска. В ведомстве считают проведение парадов непосредственно в столице «политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически целесообразным».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая получила ответ из Министерства обороны на обращение по поводу переноса парадов с участием военной техники за пределы столицы.

— По существу в ответе министра обороны только первый абзац, — написала она на своей странице в Фейсбуке . — На двух страницах уважаемый министр объясняет мне важность парадов, их значимость, традиции проведения в других странах и пр. Но я же об этом не спрашивала, а вносила совершенно конкретное и обоснованное предложение! Я не против парадов в городах, но против использования военной техники на улицах городов. Тем более, когда на репетиции случаются серьезные инциденты, и танк сносит деревья и столбы. А если завтра, на параде, этот танк въедет в трибуну со зрителями или президентом?

В ответе, который депутат выложила в соцсети, министр обороны подчеркивает, что «проведение военного парада играет важную роль в воспитании чувства гордости за принадлежность к боевой славе страны и демонстрирует боевую мощь Вооруженных Сил Республики Беларусь как гаранта мира на белорусской земле».

Андрей Равков объясняет, что решение о целесообразности, месте, времени и формате проведения парада принимает президент страны. И напоминает, что такая традиция есть во многих странах. В этом году, например, парады проходили в Таллине, Астане и Нью-Дели. Традиционно их проводят во Франции, Польше, Туркмении, Кыргызстане, КНР, Украине, России.

В ведомстве считают, что перенос парада вызовет негативную реакцию со стороны ветеранов ВОВ и граждан страны, «подавляющее большинство которых настроены патриотически и поддерживают традицию проведения военных парадов в Беларуси». Министр привел данные о том, что в этом году парад смотрело более 250 тысяч человек (не считая зрителей телетрансляции).

Перенос, по словам министра, приведет к увеличению затрат на подготовку, снижению зрелищности и эмоционального эффекта ввиду неудобств, связанных с доставкой людей.

Министерство обороны напомнило, что осуществляет комплекс мер по снижению неудобств в связи с временными изменениями в организации движения в городе.

В целом же ведомство считает проведение парадов непосредственно в столице «политически обоснованным, отвечающим общему настроению народа и экономически целесообразным».

Напомним, в этом году в интернете создали петицию против проведения в Минске военных парадов, а также за перенесение их за город. Это произошло после того, как во время репетиции парада снес дерево и врезался в столб .