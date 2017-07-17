Пассажиропоток в аэропорту Минска вырос на 27%

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Пассажиропоток продолжается увеличиваться в Национальном аэропорту Минск – по сравнению с первым полугодием он вырос на 26%, сообщил аэропорт во вторник.



© Sputnik Сергей Пивоваров Беларусь и Россия договорились о чартерных авиарейсах

В РУП подвели итоги деятельности за первый месяц лета и шесть месяцев текущего года.

Так, в столичном аэропорту в прошлом месяце обслужили более 2,3 тысячи самолетов – это на 7% больше, чем за аналогичный период 2016-го. За полгода этот показатель составил 11,45 тысячи (прирост – более 9%).

По информации РУП, в июне аэропорт Минска обслужил более 425 тысяч пассажиров (+22,2%), а за первое полугодие – 1,793 миллиона, это на почти на 27% больше, чем в 2016 году.

В начале 2017 года вступил в силу указ президента, согласно которому граждане 80 стран могут въехать в Беларусь без визы, при условии, что въезд будет осуществлен через Национальный аэропорт Минск, а срок пребывания иностранцев в стране не превысит пять суток. Как ранее сообщили в МИД Беларуси, за только за пять месяцев действия безвизового режима в страну въехали по нему более 15 тысяч иностранных граждан.