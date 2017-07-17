Яркое шоу устроили на «Славянском базаре» сотрудники милиции. Площадь Победы на один день превратилась в интерактивную территорию, где правоохранители демонстрировали свои технические, профессиональные и творческие способности.



Фото: УВД Витебского облисполкома

Самой зрелищной частью акции «За безопасность вместе!» стали показательные выступления мотоциклистов спецподразделения «Стрела» МВД Беларуси и экипажей спецвзвода «Витязь» батальона ДПС ГАИ УВД облисполкома. Они продемонстрировали контраварийное вождение, фигуры высшего пилотажа, способы управления мото- и автотехникой в экстремальных условиях.

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Шоу прошло под восторженные возгласы зрителей, а публики на площади Победы собралось немало.

После этого бойцы отряда милиции специального назначения осуществили «захват» автобуса с вооруженными преступниками.



Фото: УВД Витебского облисполкома

На сцене, установленной на центральной витебской площади, состоялись два концерта. Сразу выступили сотрудники милиции, а потом звезды белорусской эстрады. Кроме того, всех желающих угощали солдатской кашей. А любимцем всей детворы стала овчарка Дукат — служебный пес из Железнодорожного отдела Департамента охраны МВД (Витебск).

Многих впечатлил аттракцион «Автомобиль-перевертыш». Оказавшись внутри, человек мог почувствовать, каково это — быть пристегнутым ремнем безопасности, когда машина вращается вокруг своей оси. Специально для родителей сотрудники ГАИ помещали в машину куклу. Глядя на то, как она кувыркалась внутри салона, папы и мамы убеждались, насколько важно установить детское автокресло.

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Такой масштабный праздник на «Славянском базаре» витебская милиция провела впервые. Акцию помогли организовать коллеги из других регионов, а также сотрудники УГАИ МВД, Департамента охраны и его подразделений, МЧС.