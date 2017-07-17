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Около 150 административных процедур для граждан будут осуществляться в электронном виде
18.07.2017 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Совет министров Беларуси установил перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 14 июля 2017 г. № 529.
Через единый портал электронных услуг будет осуществляться
В числе процедур для граждан — регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Беларуси; выдача пропусков на право въезда, временного пребывания, передвижения в пограничной полосе; зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; различные варианты государственной регистрации земельных участков и многое другое.
Постановление принято во исполнение закона от 9 января 2017 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур» и вступило в силу с 15 июля 2017 г.
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Совмин установил перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан,...
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