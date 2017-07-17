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Около 150 административных процедур для граждан будут осуществляться в электронном виде

18.07.2017 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Совет министров Беларуси установил перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 14 июля 2017 г. № 529.

Через единый портал электронных услуг будет осуществляться 149 административных процедур в отношении граждан и 197 — в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В числе процедур для граждан — регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Беларуси; выдача пропусков на право въезда, временного пребывания, передвижения в пограничной полосе; зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; различные варианты государственной регистрации земельных участков и многое другое.

Постановление принято во исполнение закона от 9 января 2017 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур» и вступило в силу с 15 июля 2017 г.

Единый портал электронных услуг — это платформа для получения электронных услуг гражданами и бизнесом, единая точка доступа к различным электронным сервисам, а также источник информации об административных процедурах, выполняемых тем или иным белорусским ведомством.

 
 
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Совмин установил перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан,...

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