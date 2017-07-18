Столичная турфирма возвращает деньги клиентам, которым продала путевки, но на море не отправила

Туристическое агентство «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» начало возвращать деньги клиентам, которые, купив путевки на море, так в итоге туда и не поехали.

О том, как развиваются события в этой резонансной ситуации, корреспонденту SB.BY рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская:

— На сегодня в милицию поступило 70 заявлений от тех, кто заключал договоры с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.». Но какие-то договоры заключались не на одного человека. Поэтому в целом пострадали более 100 клиентов агентства. Турфирма начала выплачивать деньги пострадавшим. Однако мы со своей стороны проводим дальнейшую проверку. Заявления от потерпевших по-прежнему принимаются. Сделаны необходимые запросы. Проводятся экспертизы.

Сумма ущерба, нанесенного клиентам «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», оценивается почти в 160 тысяч рублей. Пострадавшие могут обратиться в Октябрьское РУВД Минска по телефонам: 8(017) 239−64−73, 8(017) 226−21−05, 8(029) 562−76−93.

Дело начало раскручиваться после того, как в милицию стали поступать заявления от недовольных клиентов турфирмы, которые сетовали на некачественные услуги.